Edu Aguirre, de ‘El ‘Chiringuito’, apuesta todo por Colombia en la Copa América y se rinde ante ‘la mejor zurda’ del continente

Pero la estadística no es lo único positivo. El estratega argentino ha logrado consolidar un sistema de juego que no solo funciona, sino que también ha gustado entre la afición. La Selección Colombia luce organizada en todos sus frentes, hay seguridad en el arco y la defensa, hay ideas en el mediocampo y una ofensiva letal. Y aunque Néstor Lorenzo ha sido prudente y no se sube al bus del favoritismo, la prensa deportiva internacional ha puesto sus ojos sobre los cafeteros.