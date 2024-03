Copa Libertadores: canal y hora para ver en vivo el sorteo de la fase de grupos

Canal y hora para ver en vivo

Es importante resaltar que el Junior de Barranquilla y Millonarios F. C., los únicos equipos colombianos en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, están en el bolillero 2 y 3, respectivamente, del torneo. Así están los cuatro bolilleros:

3. Bolillero 3: San Lorenzo (ARG) – The Strongest (BOL) – Universitario (PER) – Deportivo Táchira (VEN) – Rosario Central (ARG) – Alianza Lima (PER) – Millonarios (COL) – Talleres (ARG).