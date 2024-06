Crece la lista: escalador colombiano que no estaba en las cuentas, fue convocado al Tour de Francia

Dada la altura de nombres que asistirán a este Tour, los principales objetivos del equipo kazajo pasarán por las victorias de etapa al esprint con Mark Cavendish, lo que no quiere decir que se despreocuparán totalmente de la clasificación general.

Crece la lista de colombianos

El objetivo del equipo es tener un lugar en el top 10 de la general y sumar victorias de etapa. “Tengo experiencia en el Giro y he ganado dos etapas allí, así que espero que esto me traiga buena suerte en el Tour de este año. Estoy luchando por dar lo mejor de mí en la general y hay una competencia muy fuerte, pero sé que si sigo mi carrera, puedo estar allí con los mejores talentos y también luchar por el maillot blanco (de los jóvenes). Tengo un gran equipo con mucha experiencia que me guiará y ayudará durante las próximas tres semanas”, dijo.