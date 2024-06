Egan Bernal no es el único: colombiano fue convocado al Tour de Francia como “líder del equipo”

Buitrago habla del Tour

“ Tengo experiencia en el Giro y he ganado dos etapas allí, así que espero que esto me traiga buena suerte en el Tour de este año. Estoy luchando por dar lo mejor de mí en la general y hay una competencia muy fuerte, pero sé que si sigo mi carrera, puedo estar allí con los mejores talentos y también luchar por el maillot blanco (de los jóvenes). Tengo un gran equipo con mucha experiencia que me guiará y ayudará durante las próximas tres semanas”, dijo.

“Las dificultades están bastante repartidas a lo largo de las tres semanas seguidas desde el principio y tendrás que estar al 100 % desde el principio. No puedes empezar el Tour y esperar crecer en la carrera. Será crucial estar preparado. Mi ambición obviamente será intentar ganar otra etapa. El año pasado fue una de las emociones más intensas que he vivido en mi carrera ciclista y me encantaría repetirla. No hay nada comparable a ganar una etapa del Tour de Francia. Mientras tanto, también estaré centrado en la general y quiero hacer mi mejor carrera posible”, analizó el escalador de 34 años.