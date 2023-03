Cristiano Ronaldo cumple el sueño de un niño sobreviviente al terremoto en Siria

En video quedo registrado el emocionante momento que vivió un niño sirio, quien sobrevivió al pasado terremoto ocurrido el 6 de febrero en Siria y Turquía, cuando conoció a su estrella ídolo del fútbol. Se trata de Nabil Saeed, quien cumplió su mayor sueño desde que es aficionado al balompié: conocer la estrella Cristiano Ronaldo.

Saeed ha pasado unas semanas muy difíciles desde que el movimiento sísmico afectó la zona donde reside y es que el panorama no era muy alentador, ya que como consecuencia de dicho terremoto su padre falleció, dejándolos a él y a su mamá solos.

Sin embargo, este pequeño tuvo una nueva oportunidad para sonreír en el momento en que conoció a CR7.

فرحتك فرحه لي ...حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير... 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/9G7ZjhJx8B — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 3, 2023

Este encuentro se dio gracias al periodista Munther Almuzakki, quien en febrero 16 le dijo al niño: “Tienes que ir a Arabia Saudita para ver a Ronaldo, ¿de acuerdo? Este niño ama al equipo Al-Nassr. Estamos en Siria y este campeón quiere ver a Cristiano Ronaldo”.

Cristiano Ronaldo cumplió sueño a niño sirio. - Foto: Tomada de Twitter- @Turki_alalshikh

"أبي ميت بس"



كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا .. قصة عشقه للنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل " #كرستيانو_رونالدو .



من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوماً ويجبر الله خاطره.@AlNassrFC @Turki_alalshikh #زلزال_سوريا pic.twitter.com/ihC7Zi8l0v — 🇦🇪 منذر المزكي الشامسي (@M_Almuzaki) February 16, 2023

En este sentido, la Autoridad General Deportiva de Arabia Saudita vio la publicación del periodista y gestionó el viaje de Nabil y de su mamá, para que desde Siria pudieran viajar al país de Oriente Medio y así cumplir el sueño de este pequeño.

En ese momento, cuando el niño conoce a Cristiano, se puede evidenciar la felicidad e incredulidad del menor al estar abrazando y conociendo a su ídolo.

“Cuando vi a Cristiano Ronaldo pensé que era un sueño, no me lo creía. Rogué a Dios que no fuera un sueño”, dijo Nabil tras su esperado encuentro con Cristiano Ronaldo.

Más árabe que nunca: Cristiano Ronaldo generó revuelo al vestir túnica dorada y bailar con la bandera del país

No cabe duda de que la llegada del astro portugués Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita fue un hit mundial. Tras su salida del Manchester United, el delantero decidió dejar por primera vez en su carrera a Europa para probar nuevos retos en una liga exótica donde fue recibido como un rey.

Cristiano Ronaldo luciendo la bandera de Arabia a sus espaldas. - Foto: Al NASSR OFICIAL

Los récords que ha batido en audiencia en venta de camisetas, hasta en redes sociales del club Al-Nassr, han sido una muestra de la relevancia de uno de los mejores jugadores de la historia. Sumado a esto, sus cinco goles en un puñado de partidos también han valido la pena para los miles de fanáticos que han delirado.

No obstante, Cristiano ha devuelto un poco del amor que le han brindado en suelo asiático. Este miércoles, el delantero fue la gran sensación al participar en una obra benéfica y celebrar el Día de la Fundación en la nación de Oriente Medio.

Ronaldo se integró a la perfección junto a sus colegas cuando se unió a una serie de actividades del equipo en un día especial para los líderes de la Saudi Pro League.

Mostrándose como uno más de ese país, la superestrella portuguesa se puso una túnica daglah, auténtica para conmemorar la ocasión en el día en que Arabia Saudita celebra la formación del primer estado en el país hace tres siglos.

Cristiano Ronaldo luciendo una prenda representativa de Arabia Saudita. - Foto: Al NASSR OFICIAL

Un daglah se considera un vestido nacional en el país y lo usan los hombres en toda Arabia Saudita; sin embargo, el llamativo diseño de Ronaldo ciertamente lo hace destacar. También vestía una túnica blanca tradicional durante el día.

Otro punto culminante de la tarde fue capturado cuando Ronaldo se unió con un baile Ardah edificante que contó con espadas árabes y mucho canto.

Agitó en el aire una espada curva tradicional, mientras los que acompañaban a la estrella lo animaron a unirse al baile y la diversión alegre.