La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en peligro; dos mujeres aseguran haber tenido relaciones sexuales con el jugador

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez conforman una de las parejas más seguidas y mencionadas de la farándula internacional. La relación de ambos podría estar en peligro, luego de que Georgilaya, una ‘influencer’ venezolana, y la modelo chilena Daniella Chávez, aseguraran haber mantenido relaciones sexuales con la estrella de fútbol, pese a que este sostiene une relación con Georgina, madre de sus hijos, según información recopilada por el diario The Sun.

Cristiano Ronaldo con su Rolex de lujo. - Foto: Foto: Instagram @alnassr_fc

La primera mujer aseguró que sostuvo relaciones sexuales con Ronaldo el 25 de marzo del año 2022. Según la mujer, esto sucedió en la habitación de un hotel en Portugal, en momentos en que el jugador se encontraba en concentración con su selección, ya que estaban en busca de su clasificación para ir al Mundial de Qatar 2022. La venezolana aseguró que el futbolista le envió un mensaje de texto y la invitó a su habitación del hotel, tal y como informó The Sun.

Cristiano Ronaldo. - Foto: REUTERS/Ahmed Yosri

“Cuando leí el mensaje, pensé si acudía, simplemente hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría obtener algunas fotos más. No pensé que, en esa situación, habría sexo. El hecho es que sucedió”, confesó la generadora de contenido al medio antes citado. “Fue consentido por mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada, por la fama y el poder de Cristiano Ronaldo”.

Recientemente, se conoció otra versión, esta vez fue una modelo chilena, quien aseguró que sostuvo relaciones sexuales con el portugués. La modelo chilena se llama Daniella Chávez y es exconejita Playboy. La mujer afirmó a través de su cuenta de Twitter que tuvo relaciones sexuales con CR7.

Daniella Chávez tiene en apuros a Cristiano Ronaldo. - Foto: @daniellachavezc

“Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿Entonces con Cristiano somos infieles? Solo fue sexo y con permiso por mi lado, ¡de él no! El sexo libre también existe”, expresó la chilena en su perfil en dicha red social.

Luego de que varios internautas la acusaran de mentirosa, ella afirmó que tiene videos que muestran que lo que ella está asegurando es cierto. “Tengo hasta un video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa”, expresó. “Siempre lo negué, inventé mucho para zafar de eso, ¡pero no puedo más!”, sentenció.

Cabe mencionar que las publicaciones compartidas por la modelo fueron eliminadas; sin embargo, en unas declaraciones a The Sun, la modelo aseguró que “Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizá solamente busqué darme un gusto y tener sexo con él”.

Daniella Chavez asegura haber tenido relaciones sexuales con cristiano Ronaldo. - Foto: Twitter @daniellachavezc/Cristiano Ronaldo (@Cristiano)//Getty Images/Yasser Bakhsh/

¿Messi también estaría involucrado en infidelidades?

Como si no fuera poco el escándalo por CR7, Daniella insinuó que Lionel Messi ha salido con otras mujeres en medio de las revelaciones que hizo en su momento por medio de su cuenta personal en Twitter. “No le pongan de más. Conozco otras chicas que salieron con un 10 muy famoso de Argentina, ¡si no es él más!”, trinó.

La vida profesional de CR7 en la actualidad

En Al-Nassr, Cristiano Ronaldo suma 450 minutos en la Pro League. Su equipo es líder del torneo en Arabia Saudita y según la prensa italiana, quiere tener a los mejores compañeros al lado.

Por eso, según el portal especializado Calciomercato, en la lista de extranjeros como Gonzalo ‘Pity’ Martínez y David Ospina, la estrella portuguesa insistiría por Juan Guillermo Cuadrado, que anotó un golazo contra Torino en la victoria 4 a 2 de la vecchia signora.