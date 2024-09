¿Cuándo fue la última vez que Colombia le ganó a Argentina en eliminatorias? Dato de un historial oscuro

¿Cuándo fue la última vez que Colombia le ganó a Argentina en eliminatorias?

Colombia no vence a Argentina por eliminatorias desde 2007 y, en general, solo ha ganado tres de los 18 partidos contra su rival de este martes por la clasificación mundialista.

En busca de romper el ‘maleficio’

Luis Díaz, autor del tanto de la Tricolor en Lima, dejó claro que el encuentro frente a los campeones del mundo no será una fecha más en su calendario.

“Es un horario que no debería ser”, expresó el seleccionador argentino Lionel Scaloni, quien luego matizó sus palabras en la rueda de prensa antes del viaje a Colombia. “Es igual para los dos, no digo que tenga ventaja uno u otro, pero el horario no ayuda al espectáculo”.