Néstor Lorenzo reveló si James Rodríguez será titular vs. Argentina; “Que la busque”

Más palabras de Lorenzo

El ordenamiento táctico ante Perú. “Tenemos la suerte de tener jugadores que nos pueden hacer plantear distintos sistemas, de pronto se puede ver algún cambio o no. El partido de Perú tuvimos complicaciones con la adaptación a la cancha, estaba dura y rápida y no hicimos pie por momentos, perdimos muchas pelotas en la salida, equivocamos algunas decisiones, pero creo que el partido no fue malo y no hay que menospreciar el trabajo que hizo Perú”.