Dani Alves recibe duro golpe: nuevo gesto de su esposa demostraría que ya no le cree

Dani Alves se enfrenta al momento más crítico de sus 39 años de vida. Ni siquiera las decepciones con el Barcelona o la selección de Brasil se alcanzan a equiparar con lo que vive desde hace una semana, a raíz de una denuncia de abuso sexual que presuntamente cometió el pasado 30 de diciembre en una discoteca de la capital catalana.

Cada día que pasa aparecen más pruebas y ninguna declaración de los testigos parece favorecerle, lo que le ha quitado el apoyo de miles de sus fanáticos, excompañeros y, de paso, de su pareja, la española Joana Sanz, quien en principio lo defendía a capa y espada.

Después de conocer la denuncia y el llamado a declaratoria, Sanz fue entrevistada por Antena 3 y allí manifestó su fe ciega en que Alves era inocente. “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”, dijo.

“He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, agregó, poniendo en tela de juicio el comportamiento de la denunciante antes que sucedieran los hechos en la discoteca Sutton, una de las más exclusivas de la ciudad.

Al momento de la captura y la puesta bajo arresto, Sanz se mostró bastante afectada e incluso publicó algunas historias de ella misma tomando la mano del futbolista brasileño, en señal de apoyo.

La esposa de Dani Alves le demuestra su apoyo en redes. - Foto: Instagram: @ joanasanz

Lo borró de su perfil

Pasaron los días y la pareja de Alves ha preferido mantener el silencio al respecto, solo agradeciendo los mensajes de quienes le desean fortaleza en medio de la situación por la que está pasando. “He querido hacer este video para que me vean, porque sé que hay mucha gente que está muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma, dentro de toda la tempestad que tengo encima, y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando”, dijo en una historia.

Además del caso de su marido, Sanz acababa de perder a su madre a principio de año, lo que hizo aún más difícil el proceso. La española suele publicar mensajes de motivación, mismos que ha aclarado no tienen un destinatario en especial más que ella misma.

Lo curioso es que este jueves su perfil amaneció sin rastro de la relación con Dani Alves. Sanz borró las fotos más recientes que tenía publicadas y dejó solo las que aparece ella, su mamá y otros seres cercanos. La última foto en la que aparece al lado del jugador data del año 2021, mucho antes del hecho que tiene en tela de juicio la continuidad de la relación amorosa.

Dani Alves y la modelo Joana Sanz durante un evento en 2017 - Foto: Getty Images/Samir Hussein/WireImage

Ahora a Dani Alves solo le quedaría el respaldo de su familia, que esta semana envió un mensaje desde Brasil asegurando que se trata de una “trampa” que le tendieron en España. A través de su hermano, el cantante Ney Alves, los padres del futbolista aseguran que harán todo para defenderlo su buen nombre.

“Mi hermano cayó en una trampa”, le escribió Ney Alves a un periodista de Antena 3, asegurando que “están destrozados”. “Mi familia no se va a rendir. Mi hermano tiene una carrera intachable en todo el mundo y este lío en el que se le ha metido está hundiendo su carrera”.

“Definitivamente, haremos todo lo posible para sacar a mi hermano de este esquema demonicodiabólico en el que le metió. Estamos sufriendo mucho con todo esto, estamos en un juego de ajedrez”, agregó Ney Alves, quien es cantante.