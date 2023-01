Este es el mensaje de la esposa de Dani Alves antes de ser acusado por abuso sexual

El mundo del deporte del balompié ha estado pendiente del futbolista brasileño Dani Alves, ya que fue acusado de delito de abuso sexual, por presuntas denuncias de violación a una mujer en un establecimiento nocturno de Barcelona, el pasado 30 de diciembre.

Según la denuncia de la joven, ella y su grupo de amigas se acercaron al futbolista en la discoteca para entablar una conversación, pero minutos después las cámaras de seguridad registraron a Alves con la supuesta víctima entrar al baño del establecimiento donde habría ocurrido la violación.

A Alves le tocó declarar al respecto, pero la titular del juzgado de instrucción número 15 de la ciudad española decretó medida de arresto de los Mossos d’Escuadra, la Policía de Cataluña, de manera provisional.

Dani Alves, futbolista brasileño. AP. - Foto: AP

Mientras el caso sigue en disputa y a cargo de la justicia europea, la esposa del brasileño, Joana Sanz, se unió a la álgida situación que enfrenta su compañero, por lo que decidió compartir una sentida palabra al respecto.

Desde hace varios años Alves sostiene una relación amorosa con la modelo española Joana Sanz. En ese sentido, antes de que se diera la orden de prisión en contra del que era defensa del Club Universidad Nacional de la Liga de México, la mujer tomó el protagonismo en las redes sociales.

Para ello, Sanz compartió una fotografía de su mano sujeta a la de Alves y le agregó la palabra inglesa “Together” (juntos, en español). Esto da muestra de que la esposa del futbolista brasileño lo apoya en este duro momento que le da la vuelta al mundo.

La esposa de Dani Alves le demuestra su apoyo en redes. - Foto: Instagram: @ joanasanz

Por otro lado, en historias más recientes de Instagram, escenario digital donde la modelo acumula más de 700 seguidores, es posible leer un mensaje en el que pidió respeto a su privacidad, pues según sus declaraciones, a las afueras de su casa hay muchos miembros de la opinión pública.

“He perdido a los únicos dos pilares de mi vida”

Sumado a esto, Sanz no ha tenido buenos días, pues cabe recalcar que hace poco falleció su mamá; de hecho, así lo recalcó en la citada red social: “Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está, como para que me atormenten con la situación de mi marido”.

“He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía al dolor ajeno”, agregó.

El crudo relato de la mujer que denunció a Dani Alves

Alves acudió en la mañana del viernes 20 de enero a una audiencia en la capital catalana, pero terminó siendo detenido después de rendir indagatoria. La fiscalía pidió que recibiera prisión sin fianza, petición que fue aceptada por la juez horas después, tras escuchar la versión de la presunta víctima.

Ahora bien, el diario catalán El Periódico reveló la declaración que dio la joven ante las autoridades españolas, donde relató cómo el jugador brasileño la habría encerrado en un baño de la zona VIP de la discoteca y la habría violado.

Según lo informado por este medio, la joven había acudido a una discoteca junto a otras dos amigas. Posterior a ello, las mujeres fueron invitadas a una zona VIP del bar donde había personas de nacionalidad mexicana.

La joven contó que de entrada habían rechazado la invitación, ante lo cual “el cliente insistió y el camarero remarcó que se trata de un amigo”, señala el medio. Luego de ello, las mujeres asistieron a la mesa donde se encontraba Dani Alves.

Según la declaración de la mujer, el futbolista de 39 años de edad “comenzó enseguida a tontear con las tres, pegándose mucho a ellas y tocándolas”, se señaló. Instantes más tarde, el brasileño se ubicó detrás de la mujer y habría tomado su mano con fuerza y la habría llevado hasta su pene.

Dani Alves pasó unos días en Barcelona luego de disputar el Mundial de Qatar 2022. Getty Images. - Foto: DeFodi Images via Getty Images

Tras esto, el jugador la amenazó para llevarla a un lugar que le señaló. La puerta llevaba a un baño, donde “Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular”, según contó este medio.

La pesadilla para la joven terminó y de inmediato se dirigió a un centro asistencial donde se le practicó un examen de búsqueda de restos biológicos. No obstante, días más tarde del hecho, la propia mujer fue a poner la denuncia en contra del jugador, y entregó los exámenes y ropa que usó ese día en la discoteca.