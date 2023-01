Dani Alves rompe el silencio y cuenta lo que pasó sobre la acusación de abuso en su contra

Desde el pasado 1 de enero de 2023, el reconocido futbolista brasileño, Dani Alves, se encuentra señalado de un hecho que habría sucedido días atrás durante una fiesta. La policía de Cataluña, España, conocida como los Mossos d’Esquadra, recibieron la denuncia de una mujer que aseguraba que el exfutbolista del Barcelona, quien actualmente milita en el Pumas de México, tuvo un comportamiento inapropiado con ella en uno de los sitios nocturnos de la ciudad.

Según el diario español ABC, los hechos habrían sucedido en la discoteca Sutton durante la noche del 30 de diciembre; allí, Alves, indicó que la presunta víctima habría metido sus manos dentro de su ropa interior, por lo que se dirigió a los responsables de la seguridad del establecimiento.

De inmediato, señala el medio, se activaron los protocolos de las autoridades para la atención de agresiones y acosos sexuales en establecimientos nocturnos, por lo que los Mossos d’Esquadra acudieron al sitio para tomar las declaraciones de quien dijo haber sido abusada; en ese momento, el futbolista, quien tiene contrato con los Pumas de México, ya se había marchado del lugar.

ABC conoció algunas declaraciones de las personas que estuvieron con el deportista, en las que negaron lo sucedido y aseguraron que, aunque sí estuvo en este establecimiento, fue por poco tiempo. ABC reseña que la mujer fue sometida a exámenes médicos en un hospital de Barcelona, pero que no ha interpuesto ninguna demanda formal contra el lateral brasileño.

Ahora, días después de que se conociera el caso y las situaciones que esta desencadenaron, el futbolista rompió el silencio y en una entrevista con un medio español, apuntó a que en el lugar estuvo “bailando”, además, de asegurar que no tenía conocimiento de la mujer que lo estaba acusando y que, por lo tanto, pedía que no se hablara más del tema.

En palabras textuales del jugador, este se refirió así: “Quisiera negar todo. Sí, estaba en ese lugar, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Bailaba y disfrutaba sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esta señora. Nunca invadí un espacio. ¿Cómo voy a hacer esto con una mujer o una niña? No, por Dios”.

Aunque aún resta saber cómo termina la investigación, la salida del jugador en este momento para referirse sobre el tema en particular hace que en vez de ‘calmar las aguas’, por el contrario, todo logre tener una mayor repercusión y el deportista que hizo parte de Brasil en el Mundial de Qatar 2022, siga estando de boca en boca de los medios que seguirán buscando información sobre el caso.

Bebé sufrió presunto abuso sexual

En el municipio de Soledad, Atlántico, una madre denunció que su pequeña de tan solo diez meses sería la nueva víctima de un aberrante abuso sexual de un hombre.

El hecho ocurrió en el barrio Sinaí, en ese municipio, y según el testimonio de la madre de la bebé, sorprendió al sujeto haciendo tocamientos a la menor.

El coronel Óscar Daza, comandante operativo de la Policía Metropolitana, reiteró el llamado a los padres de familia para que no dejen a los niños al cuidado de terceros, pues el hombre era quien ese día cuidaba a la menor de edad.

“Insistimos en la prevención que deben tener los familiares, porque, al parecer, dejaron un individuo desconocido al cuidado de esta menor y, posteriormente, la mamá se entera de que hubo algunos tocamientos”, dijo el coronel Daza.

La familia de la niña y ella misma ya recibieron ayuda de las autoridades policiales con atención psicosocial.

“Ahora estamos haciendo acompañamiento a la familia para que interponga la denuncia contra el individuo al que señalan de ser el agresor”, anotó el comandante encargado de la Metropolitana.