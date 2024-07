Davinson Sánchez hizo dura confesión sobre gol de Argentina en final de Copa América y salpicó a Carlos Cuesta: “Yo sí”

Sin embargo, esto, como es conocido, no sucedió. Y precisamente, sobre esta cuestión, en las últimas horas habló el también defensa central de la Selección Colombia, Davinson Sánchez. Sánchez, en un evento de Nike, dijo que él hubiera interrumpido la carrera de Martínez.

“ Capaz pensó que tenía una chance más. Yo sí lo hubiera hecho (cortado la jugada) , pero nada, duele muchísimo porque son situaciones que pueden cambiar la historia del partido. Estoy tranquilo con Carlos porque después lo hablé y pensó que podía llegar, lamentablemente no fue así . No hay nada que reprocharle”, manifestó sin rodeos Sánchez.

Palabras de Jefferson Lerma, también jugador de la tricolor

¿Es el mejor momento de su carrera? “Dependiendo el momento en el que se mire. Yo me siento una persona muy bendecida, pero sí, en la Selección creo que sí ha sido el mejor momento que he podido vivir, hice cosas importantes, pero aparte en el sector del club ha sido totalmente diferente. Estoy lleno de ilusión y de fe y gracias a Dios llegamos en un gran nivel. Miraremos de cara al futuro mantener esa línea”, dijo As Colombia.