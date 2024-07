Lanzan fuerte declaración por un partido de la Selección Colombia en Copa América: “Fue una lástima”

Más palabras de Araújo

Su participación en el torneo. “Fue mi primera Copa y había arrancado en un nivel muy lindo, después creo que me faltó eso que había mostrado al comienzo, pero me quedo contento porque tengo muchas cosas para mejorar y seguir aprendiendo, ojalá que para el siguiente torneo no vuelva a pasar”.

Canadá y Colombia. “En el último partido con Canadá y capaz que con Colombia, el equipo bajó un poco el rendimiento físico, y ahí empiezan a aparecer otras cosas, como que uno no está fino con la pelota, pero habíamos hecho una gran preparación. No estuvimos finos cuando debíamos estarlo, y eso no nos permitió llegar a la final que era nuestro sueño ”.

Polémica tras partido con Colombia. “Las reacciones que tuvieron algunos compañeros hubieran sido las que hubiera tenido yo. Yo no encontraba a mi señora, voy subiendo a la tribuna y cuando nos empiezan a bajar la veo llorando; se me vinieron muchas cosas a la cabeza, subí por el costado y ahí me agarró mi representante Rodrigo de los brazos y me inmovilizó, y gracias a Dios me agarró porque uno nunca sabe lo que podía pasar, capaz hubiera pasado cualquier cosa y cuando me dicen que mi señora estaba bien me tranquilicé”.