¿Dayro Moreno al Deportivo Cali? Tanto el jugador como el Bucaramanga respondieron

La Liga BetPlay I-2022 definió a sus dos finalistas luego de completarse las seis fechas de los cuadrangulares semifinales. Los equipos que buscarán el título del certamen serán Atlético Nacional y Deportes Tolima, los cuales terminaron como líderes de sus grupos.

Sin duda alguna el grupo más competitivo era el A, pues además de Nacional contaba con Junior de Barranquilla, Millonarios y Atlético Bucaramanga. Aunque la última escuadra terminó al fondo de la tabla del cuadrangular, su campaña es altamente valorada por la hinchada y el entorno del fútbol colombiano al hacerle frente a los equipos favoritos durante el ‘todos contra todo’ y en esta última instancia del campeonato.

Ahora, una de las dudas que impacienta a los hinchas del leopardo es sobre la continuidad del delantero Dayro Moreno, quien regresó al fútbol profesional colombiano para volver a ser el máximo goleador. Para que le arrebaten ese rótulo, Jefferson Duque (Nacional) deberá anotar seis goles en los partidos de ida y vuelta de la final.

En total, en el primer semestre, el atacante de 36 años disputó 1.859 minutos en 22 partidos por liga, todos como titular, y marcó 13 goles.

Ahora bien, pese a reencontrarse con su buena forma deportiva y goleadora en la capital de Santander, el internacional con la Selección Colombia empieza a ser vinculado a otros equipos de la Liga BetPlay. Durante las últimas horas ha corrido un rumor sobre acercamientos con el Deportivo Cali, equipo al que le urge reforzarse al quedar penúltimo en el ‘todos contra todos’ y tener que afrontar los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sobre ese rumor, el futbolista contó que antes de definir su futuro se tomará “unos días de vacaciones y cuando regrese” hablará con el presidente del Atlético Bucaramanga, conversación que espera “sea beneficio” para él, dijo en conversación con Tiro de Esquina.

Sobre el supuesto interés del Cali en sus servicios, contó que no tiene información al respecto: “En estos momentos no sé nada. Hay que esperar”.

Y para no desmotivar a la hinchada del cuadro auriverde, indicó que su deseo es continuar en el equipo por el presente deportivo que alcanzó en solo seis meses. “Sí claro, la verdad es que aquí en Bucaramanga me he acoplado muy bien. Para uno como jugador es muy importante eso”.

Aunque está “muy contento en Bucaramanga”, dijo que solamente Dios sabrá lo que le tiene deparado el futuro. Eso sí, aseguró que aún le quedan “cuatro años bien jugaditos” en el equipo que sea.

Pero Dayro Moreno no fue el único que se pronunció acerca de su futuro. En conversación con Zona Libre de Humo, el presidente de la institución santandereana aseveró que “no es fácil la salida de Dayro del Bucaramanga”.

“El tema económico salarial es alto con Dayro, su rescisión también lo es. Aún no hemos charlado sobre el tema de salario para renovar, pero estamos dispuestos a charlar”, dijo Jaime Elías Quintero.

Además, le contó al medio caleño que “ya es voluntad del jugador si quiere rescindir el contrato” que tiene hasta diciembre de 2022. “El equipo que quiera poner el dinero encima de la mesa lo aceptaremos, pero no vamos a negociar (porque) los equipos en Colombia son malas pagas”, agregó.

Por ahora, solo resta esperar a que el delantero terminé sus vacaciones para que empiecen las conversaciones con las directivas del Atlético Bucaramanga y ver que sucede con su futuro deportivo.