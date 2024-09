De Paul no soportó la derrota y se despachó contra la Selección Colombia; sacó en cara triste recuerdo

“Creo que después del 1-1 estábamos bien, y justo sucede la jugada del penal. Son detalles que cambian, creo que en el primer tiempo, no sé la jugada de Julián, si fue penal o no, y son detalles que hacen al desarrollo del partido. Ya está, nos tocó perder, a veces nos toca ganar, como la última vez, y hoy les tocó a ellos. Está bien ”, indicó.

“Se jugó muy poquito, pero eso es parte del árbitro. Le pregunté por la jugada del penal, y por qué no se seguía jugando, y me dijo una frase rara, pero queda ahí. Lo que pasa en el partido, queda ahí. No vi nada; a veces llegan los comentarios, fue rara la jugada, la de Julián también, pero como no las vi, no quiero opinar mucho”, sentenció.