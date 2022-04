¿Definió su futuro? James Rodríguez agita las redes con enigmática foto

Además de ser un crack con el balón y tener una técnica excelsa, James Rodríguez tiene clarísimo el papel de las redes sociales para generar expectativa y poner a los colombianos a hablar sobre él.

La plataforma Twitch, por ejemplo, le ha servido al volante cucuteño para entablar conversaciones con sus fans, hablar sobre la actualidad del fútbol colombiano e incluso para expresar su deseo de salir de un club, en este caso el Al-Rayyan de Catar.

Hace unos meses uno de los usuarios le preguntó si estaba cómodo en el medio oriente y la respuesta del 10 empezó a armar una ecuación que está a punto de terminar con su regreso al fútbol europeo. El colombiano respondió sin reparos indicando que le gustaría volver a Europa o darse la oportunidad de estar cerca de su hija Salomé en Estados Unidos. “Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, dijo.

James Rodríguez (10) de Al Rayyan y su compañero de equipo Mohammad Jumaa Mubarak Al Alawi (21) durante los cuartos de final de la Copa Amir entre Al Rayyan y Al Wakrah en el Estadio Jassim Bin Hamad en Doha, Qatar, el 5 de marzo de 2022. (Photo by Simon Holmes/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Según el presidente de Al-Rayyan, James tiene contrato hasta diciembre de 2024, lo que dificultaría una posible salida para el próximo mercado de verano en el ‘viejo continente’. “Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”, añadió.

Esa transmisión fue en febrero, misma fecha en la que medios cataríes empezaron a hablar de Jorge Mendes, agente de James, que lleva semanas llevando el nombre del colombiano a distintos países. Desde Turquía, Portugal e Inglaterra han sondeado las opciones, aunque de momento no se tiene conocimiento de una oferta formal.

Ahí es donde vienen a jugar de nuevo las redes sociales. Esta semana James ha estado activo gracias a la foto junto a Juanes que terminó de confirmar que el colombiano ya no se encuentra en concentración con Al-Rayyan y anda con bastante tiempo de sobra para ver incluso al Deportes Tolima en Copa Libertadores.

Este sábado volvió a aparecer en su cuenta oficial con una enigmática publicación en la que da a entender que está preparando una noticia muy especial para sus fans.

En la foto se ve a James Rodríguez bastante elegante sentado en una sala al mejor estilo de una reunión de negocios. En la descripción el colombiano apenas publicó un emoji mostrando la lengua y la palabra soon, que en inglés quiere decir “muy pronto”.

En los comentarios de dicha publicación sus seguidores han estado especulando si se trata de negociaciones para definir su futuro de cara a la próxima temporada. Por ahora, solo hay rumores de equipos que lo han buscado, como Fenerbahce, Galatasaray y recientemente surgió la versión de un ofrecimiento por parte del West Ham de Inglaterra, aprovechando que Everton se encuentra en zona de descenso y posiblemente no sea un contendor para entrar en esa puja.

El periodista experto en fichajes Fabrizio Romano publicó el viernes que “James Rodríguez quiere dejar Al-Rayyan en los próximos meses” y ya le ha dicho a su entorno que el “plan es volver al fútbol europeo lo antes posible”. En este punto todo depende de Jorge Mendes y su influencia en los grandes clubes de Europa.

James quiere volver a demostrar que tiene nivel para jugar en Europa y a eso le suma la posibilidad de estar más cerca de su hija Salomé y de las amistades que dejó en el ‘viejo continente’. El otro factor es el dinero que le pueda ofrecer desde Arabia o Estados Unidos, factor que podría traer una sorpresa más para la carrera del 10, si es que jugar en Catar no fue suficiente.