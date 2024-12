Deportivo Pasto desmiente supuestos sobornos a jugadores previo a juego con Millonarios

Este domingo, 8 de diciembre, se definen los dos finalistas de la Liga BetPlay del segundo semestre de este 2024. Por el grupo A, los únicos con opciones son Atlético Nacional y Millonarios, mientras que por el grupo B son tres los equipos que todavía tienen chances de conseguir el boleto al partido definitivo: Junior, Once Caldas y Deportes Tolima.

Deportivo Pasto no se juega nada en la última fecha del cuadrangular. | Foto: Catalina Olaya

“¡Atentos! Me cuentan varios integrantes del Deportivo Pasto información muy delicada que estoy confirmando. No es solo referente al partido de hoy Pasto vs. Millonarios, sino también al juego Nacional - Pasto. El camerino está destrozado. En un rato les cuento”, escribió el comunicador en su cuenta oficial de X.