Desde Liverpool lanzan demoledora sentencia al futuro de Luis Díaz: “No tengo problema con que se vaya”

Ahora que el estratega alemán se fue, Díaz es vulnerable a las decisiones de su nuevo entrenador, Arne Slot, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre el futuro del colombiano.

Luis Díaz, jugador del Liverpool de Inglaterra. | Foto: PA Images via Getty Images

En esa orilla se encuentra Stan Collymore, exjugador de Liverpool entre los años de 1995 y 1997, quien considera que la venta de Luis Díaz no sería tan traumática como muchos piensan.

“Creo que Luis Díaz es obviamente un jugador talentoso, pero el Liverpool no está particularmente corto en posiciones de ataque. S i miras a Salah, Gakpo, Jota, Núñez y Díaz… pueden darse el lujo de perder a uno... Díaz es extraño por sus lesiones, la situación con el secuestro de su padre que obviamente fue muy traumática durante la temporada… a veces luce de clase mundial, pero en otras le cuesta afianzarse en el juego”, escribió en una columna para el medio CaughtOffside al que también pertenece el periodista Fabrizio Romano.

“Hombre por hombre, no creo que ningún aficionado del Liverpool ponga a Díaz entre Salah y Núñez, por ejemplo, en términos de importancia para el club. Así que no tengo ningún problema con que vaya porque ha estado bien, pero no creo que haya estado deslumbrante. En el Liverpool, si quieres ganar títulos, tienes que estar impresionante. Tienes que alcanzar tus marcas, debes alcanzar tus estadísticas”, sentenció.