Dibu Martínez volvió a meterse en líos por vulgar gesto en el amistoso de Argentina

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) superó por completo las expectativas en el antes, durante y después de amistoso entre Argentina y Panamá en el estadio Monumental de Buenos Aires. Además de los invitados musicales que armaron la fiesta en la tribuna, las palabras de Messi, las lágrimas durante el himno y la victoria 2-0 fueron algunos de los detalles que hicieron del jueves 23 de marzo otra noche inolvidable en la historia de la albiceleste.

Fueron más de 83.000 entradas vendidas para el primer partido después de haber conquistado la Copa del Mundo en Qatar 2022, lo que desde antes del pitazo inicial preparaba para una celebración sin precedentes. El primero en sentir el cariño de la gente sobre el césped de la cancha de River fue Emiliano Martínez, que salió a calentar minutos antes del ingreso del resto de sus compañeros.

El ‘Dibu’ fue bienvenido, una ovación de la hinchada que empezaba a ubicarse en sus asientos e incluso hizo ‘show’ bailando como en aquella tanda de penales en la que aportó su granito de arena para vencer a Francia en la final.

El Dibu durante el calentamiento en el Monumental - Foto: REUTERS

Todo el plantel argentino regresó al vestuario y luego saltó al campo ya vestido de albiceleste en medio de un recibimiento espectacular con humo, bengalas y pirotecnia, todo como reconocimiento de la AFA por el tercer título que ya reposa en forma de estrella encima del escudo.

Fue ahí cuando la situación se hizo emotiva, pues la hinchada entonó el reconocido “muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” y le sacaron las lágrimas a más de uno, incluido Martínez, que no pudo contener las lágrimas hasta luego que terminó de sonar el himno de Argentina.

Sobre el campo de juego, la albiceleste fue muy superior a su rival con un Messi pletórico que hizo gala de esa zurda prodigiosa. A pesar de ello, los goles llegaron hasta el segundo tiempo por la misma vía.

El primero fue a los 78 minutos después de un tiro libre de Lionel que se estrelló en el horizontal. Leandro Paredes capturó el rebote y la dejó picando en el área, permitiendo que Almada definiera dentro del área chica para hacer explotar de alegría a los apasionados asistentes.

Una decena de minutos después llegó la celebración que más esperaban los argentinos. Nuevamente, Messi colocó la pelota fuera del área para un tiro libre, pero esta vez la clavó en el ángulo, dejando sin respuesta al portero José Guerra y provocando que varios hinchas se llevaran las manos a la cabeza, incrédulos de la pegada del capitán.

Messi celebrando su gol con Argentina para el 2-0 sobre Panamá - Foto: AP

El Dibu repitió celebración

El partido terminó 2-0, pero la celebración se prolongó unos minutos después. La AFA le entregó a cada uno de los campeones una réplica del trofeo y permitió que Messi, además del técnico Lionel Scaloni, se dirigieran al público en nombre del equipo para agradecer por las muestras de cariño.

Luego de escuchar las voces de los ídolos, los jugadores se abrazaron nuevamente y cantaron las canciones de la selección, repitiendo aquel festejo en el estadio de Lusail el pasado 18 de diciembre. Incluso el Dibu se atrevió a revivir su polémico gesto, llevándose la réplica de su trofeo a los genitales, aunque esta vez lo hizo acompañado de Gerónimo Rulli, Germán Pezzela, Guido Rodriguez y Marcos Acuña.

Ese momento fue celebrado por la afición, aunque en redes sociales se volvió a encender la polémica por la actuación del arquero. “No estoy orgulloso de eso, obviamente, pero era una apuesta que justo cuando me iban a dar el guante de oro me dijeron, ‘¿a que no hacés lo mismo que en la Copa América?’ me decían los chicos. ‘¿A que sí?”, explicó el arquero del Aston Villa.