Duro instante donde Rafael Dudamel se quebró en su despedida del Bucaramanga estalla las redes: finiquitó rumores

Este jueves 28 de noviembre es un día histórico para el Atlético Bucaramanga. En medio de lágrimas y emotivas palabras , Rafael Dudamel concedió una rueda de prensa donde expuso los motivos por los que no seguía más en el conjunto leopardo.

Los medios fueron testigos de las explicaciones de Rafael, quien el pasado 15 de junio, ante Santa Fe en El Campín, levantó la primera estrella en toda la historia del Bucaramanga . No obstante, hubo un momento que se hizo rápidamente viral en redes sociales.

Fue cuando el estratega venezolano explicó el motivo real de su salida, y se quebró: “Hoy doy por terminado este ciclo deportivo para poder dedicarme a alcanzar el título, el trofeo, el sueño más anhelado, que es el de disfrutar de mi familia. He querido pedirle a mi esposa que me acompañe, porque ha sido un año muy difícil desde lo familiar”.

Y agregó: “El no estar cerca de mis hijos, el no estar cerca de mi esposa. Tenemos tres hijos: Rafael, de 9 años, Salvador, de 6 años, y Salomón, de un añito y medio. Apenas hasta hace cuatro días me dijo papá, y...”, en ese instante tuvo que parar, respirar y acomodarse porque quebró de la emoción.