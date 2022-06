Dybala se queda en la Serie A y puede ser compañero de un colombiano, ¿a qué equipo llega?

Paulo Dybala, futbolista que hace poco se despidió de la Juventus después de vestir su camiseta por varias temporadas y que va a jugar con el seleccionado argentino el Mundial de Catar 2022 que se va a llevar a cabo entre noviembre y diciembre, tendría todo acordado con uno de los equipos con más historia del país italiano.

Es necesario destacar que la partida del atacante suramericano del conjunto de Turín generó mucho sentimiento, tanto a él como a los hinchas de la escuadra en la que juega actualmente el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Con respecto a lo anterior, Paulo Dybala escribió una carta de despedida en sus redes sociales en la que dijo que, “es difícil encontrar las palabras adecuadas para despedirse, son tantos años y tantas emociones las que están involucradas, todas a la vez. Pensé que estaríamos juntos más años, pero el destino nos puso en caminos diferentes”.

Dybala llegó a la Vecchia Signora en el año 2015 y durante su estadía en el club logró ganar 12 títulos y convertir un total de 115 goles. “Nunca olvidaré todo lo que me han hecho pasar, cada partido, cada gol. Crecí, aprendí, viví y soñé. Fueron siete años de magia, de 12 títulos y 115 goles que nadie nos quitará. Nunca”, añadió en la carta el argentino.

Además, a la hinchada de la Juventus le manifestó que, “gracias por apoyarme en los momentos difíciles. Gracias a los que me han acompañado en estos años: desde el primero hasta el último, desde la afición hasta la gente que trabaja dentro del club, todos, entrenadores y compañeros, empleados y directivos”.

Entonces, con respecto a su salida, se especuló en varias oportunidades sobre su futuro, tema que este martes 14 de junio aclararon los medios de comunicación argentinos donde afirman que Paulo llegó a un acuerdo con el Inter de Milán para firmar contrato por cuatro temporadas.

De esta manera y a partir de la siguiente temporada, Paulo Dybala vestirá los colores del conjunto Neroazurro. Se espera que en las próximas horas se culminen detalles para que el futbolista de 28 años se realice la revisión médica reglamentaria. Asimismo, de no ocurrir nada extraño, Dybala será compañero de su compatriota Lautaro Martínez.

El jugador colombiano que también puede llegar al Inter de Milán

Davinson Sánchez, central cafetero que lleva varias temporadas jugando con el Tottenham de la Premier League, es uno de los jugadores que estaría en la lista de transferibles del equipo que dirige Antonio Conte. Sánchez estaría siendo pretendido por varios clubes de la Serie A de Italia.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que el mercado de fichajes en Europa, en las cinco ligas más grandes, abre el 1 de julio y cierra el 1 de septiembre, a excepción de la Ligue 1, que concluye el 31 de agosto. Por ello, las instituciones del viejo continente ya se empiezan a preparar para efectuar contrataciones de cara a la próxima temporada.

Con respecto a lo anterior, los medios italianos afirman que Davinson Sánchez sería nuevo jugador del Inter de Milán y que la gestión se llevaría a cabo como un intercambio; Alessandro Bastoni, defensa del Neroazzurro, iría al Tottenham y Davinson iría al Inter.

📜Paulo Dybala 🇦🇷 será refuerzo de Inter 🇮🇹.

✍️Firmará contrato por 4 años.

🔎Info de @CLMerlo. pic.twitter.com/g7jzEVXx3C — VarskySports (@VarskySports) June 14, 2022

El futbolista, que ha representado en varias oportunidades a la Selección Colombia, que cuenta con un nuevo entrenador, no descartaría cambiar de aires dado que no ha tenido continuidad en el club de Londres y por ello, la llegada al Inter de Milán, una institución con gran historia en Europa, sería un plus para su carrera deportiva.