“El que intenta implementar la disciplina es el malo del paseo”: Luis Fernando López a Lorena Arenas

Luis Fernando López, hoy acusado por la misma medallista olímpica de maltrato psicológico, antes de ser el entrenador de Sandra Lorena Arenas fue deportista de alto rendimiento y llevó el pabellón nacional a 4 Juegos Olímpicos. Le dio al país la medalla de oro en el mundial de atletismo en Daegu Corea y fue policía durante más de 20 años.

Es preparador de campeones a partir de 2019, está casado y tiene dos hijas, un hogar que según contó en entrevista con SEMANA TV, está tambaleando ante lo que él denomina un estado de rabia y de ira de la deportista debido a que ella supone, según dice Luis Fernando López, él está impidiendo que viaje a Australia para cumplir su calendario en el atletismo en el Oceanía Open al que no ha podido viajar por falta de gestión para la visa de ella y su equipo de trabajo.

“Mi esposa está en una crisis emocional por lo sucedido y las denuncias. Mi esposa sabía qué podría suceder si dejaba de trabajar con la deportista”, dijo a SEMANA.

Agregó que es él quien ha ayudado a facilitar las cosas para el viaje y que incluso se ha apersonado de los trámites y documentación.

“Me puse a revisar la información y ellos no tienen la carta de invitación para ingresar a Australia más fácil. La aprobación se demora y ellos pretendían estar el 10. La carta se radicó el 23 de marzo. No estoy interfiriendo en su desplazamiento, no sólo por ella sino por su entrenador que es muy amigo mío“, dijo

SEMANA ¿Cómo toma las declaraciones de Lorena Arenas al respecto del maltrato psicológico que dice usted tuvo contra ella?

Luis Fernando López, exentrenador Lorena Arenas. “De antemano estoy sujeto y maniatado. Ella es una mujer y merece todo el respeto. Dentro de mi léxico hay palabras que no tengo en mi vida porque a mí me las dijeron: ´muerto de hambre´, ´fracasado´ y ´un don nadie´. Esas palabras crean frustración, bajan la autoestima. Mi esposa era la única que sabía de esa maluquera cuando yo llegaba a la casa y tenía momentos difíciles con la deportista”.

SEMANA. ¿Qué momentos difíciles vivió usted con Lorena Arenas que llegó a las puertas de su matrimonio?

L.F.L. “Indisposición, irritabilidad de llegar a la casa y no dejarlo en la pista. Ella me apoyaba por la mejor decisión y que todo iba a estar bien. Es poner la estabilidad emocional y laboral. Espero que esto no lleve a mi matrimonio a tener a alguna dificultad”.

SEMANA. ¿Por qué desiste de entrenar a Lorena Arenas?

L.F.L. “Hicimos un acta de intervención con psicólogos en octubre del año pasado, cuando yo desistí de trabajar con ella. Tenemos manera de pensar diferente. Yo pedí cerrar el ciclo y ella no estaba de acuerdo. ¿Por qué si sufría de maltrato psicológico y que no está a gusto por qué quiere seguir trabajando conmigo? Tuvo altercados con algunos deportistas. Yo no estaba de acuerdo que llegara a mi grupo”.

SEMANA. ¿Cuál fue la razón por la que no quiso que llegara al grupo?

L.F.L. “Tenía peleas con los compañeros, todos los años hasta con miembros del equipo multidisciplinario que yo desisto la primera vez de trabajar con ella. En 2019 en el campeonato mundial de atletismo previo a Doha, estábamos concentrados en España. Ella estaba estresada por molestias físicas, estábamos en la mesa y le pregunté por un artículo que vi ¿usted es de Armenia o Pereira? y se molestó. Yo cogí mi pan, mordí y lo puse en el plato que había sido de ella. Éider Arévalo le dijo, cállese, respete que él es el entrenador y ella le respondió: no te metas en mis cosas, come mierda, dejá de molestar. Ahí me di cuenta que el tema del comportamiento no iba más. Decidí regresando a Bogotá que no trabajaría más con ella. Ella compitió lesionada en otro mundial y consiguió el quinto puesto, tuvimos las mismas discusiones y conflictos, debió conseguir la medalla. Le dije que no contara conmigo, no me determinara y no me hable porque había estrés laboral. Me llamaron del Ministerio y de la Federación que yo no podía dejar de entrenarla porque era un proyecto a futuro. Para mí la disciplina no se negocia, porque estamos para formar deportistas y personas. Cuando quieres implementar la disciplina y hay anarquía por otro lado llegan los problemas. La persona que intenta implementar la disciplina es el malo del paseo”.

SEMANA. ¿En el intento de implementar la disciplina, usted maltrató psicológicamente a Lorena Arenas?

L.F.L. “En mis cosas soy muy correcto y puntual. No es cierto como le dijo a ustedes que le intenté cambiar el plan de acción y alimentación. Venía un campeonato y una brasilera le había ganado en Panamericanos, necesitaba sacarle ese fantasma. Le dije, venga Lorena ¿usted sabe por qué le gana la de Brasil? por qué es más disciplinada que usted y me fui. Si eso es tratar mal o minimizar el esfuerzo o que me lo diga un psicológico”.

SEMANA. Ella dijo aquí en SEMANA. “Me hizo la vida imposible, me trataba súper mal, me decía que no era nadie y no había logrado nada”, ¿Usted le dijo eso?

L.F.L. “Ya les dije que de mi léxico eliminé las palabras de don nadie. No era nadie, ella sabe que después de 2019 cuando intentamos no tener más relación, yo estaba opuesto a que compitiera en Doha por la lesión. Le dije que tenía que haber sido medallista, tenía que cogerse una medalla. No lo logró, no lo ha hecho y le dije el día que consiga una medalla hablamos. Si ella dice que no era nadie, está equivocada”.

SEMANA. Lorena también aseguró. “En la concentración de Filadelfia, ella denuncia que usted no le quiso dar hidratación”. ¿Es verdad?

L.F.L. “Yo misma llevé a ella y Sandra Galvis a comprar neveras de icopor para que tuvieran lo que necesitaban para el entrenamiento. Cada uno llevaba la hidratación, es una tarea para los deportistas incluso los hombres. Uno no es el utilero, el entrenador. Me encargué de 5 hombres porque tenía mi inconveniente con Lorena, Marcelino de las mujeres. Como habíamos tenido inconvenientes el jueves por abastecer con la hidratación de unos al otro. A Lorena se le acabó el agua y llegó la fisioterapeuta a pedirme, yo no quería ganarme una vaciada de los deportistas. Cuando ella pasó le dije que se le había acabado el agua y el hielo. El doctor hasta me dijo que no fuera pichurria por no darle agua y hielo”.

SEMANA. También Lorena nos habló de 4 reuniones que sostuvieron, ¿qué pasó en esas reuniones?

L.F.L. “Primera reunión en 2019 donde yo desisto de entrenarla. La segunda fue con el metodólogo del Ministerio y llegamos a un acuerdo para seguir en el proceso de la deportista. La tercera no fue reunión fue una cuestión informal con dos psicológicos, un médico y Marcelino. La última quedó en un acta. Una semana antes nos tomamos un café y charlamos estas cosas y yo le manifesté que buscáramos otro tipo de situaciones dentro del deporte. Dimos un mes de vacaciones y llegó dos meses después. ¿Dónde queda su disciplina?”.

SEMANA. ¿En una de las actas que quedaron de la reunión sólo hay una firma y la denuncia de Lorena, usted por qué no denuncia la indisciplina y malos tratos de los compañeros que dice tuvo Lorena?

L.F.L. “Por que ahí no estaba acusando, solo cierro el ciclo, resalto lo bueno, dejo unas pautas de trabajo y hago lo contrario a un empalme. Digo qué se hizo y qué recomiendo. Ese día era citada a conciliar. Según la deportista que como aguantó mucho podía hacer lo que quisiera. No hago eso, no hago denuncias. Fui policía y vi muchos compañeros perder la vida por una guerra absurda y pienso que todo se arregla con un café. No voy al conflicto, si alguien piensa algo de mí, lo dejo así y que la vida se encargue”.

Acta de la reunión entre Lorena Arenas y Luis Fernando López tras denuncias de problemas entre los dos. - Foto: Archivo de Luis Fernando López.

SEMANA. Ella nos habla de comportamientos y conversaciones de su parte machistas y con malas referencias al género femenino. ¿Qué dice a eso?

L.F.L. “Si yo me referí a otras mujeres con malas referencias, eso es una calumnia. Lastimosamente en nuestro país no hay muchas mujeres machistas. Siempre hay mujeres en los equipos y grupos. Comentarios y charlas con doble sentidos entre adultos. Si no le gusta la conversa de ello, ahí hay más mesas. Pero si eso ocurre desde 2017 ¿por qué está ahí? cuando uno está con rabia hay que pensar lo que dice. ¿Por qué cuando no se le dan las cosas para el viaje hace este choque mediático? ¿por hacer daño o llamar la atención? la respuesta la tiene ella”.

SEMANA. ¿Esto era un problema personal?

L.F.L. “Si fuera un tema personal o como dice ella que soy frustrado por no tener una medalla olímpica, cuando su entrenador se queda en Estados Unidos antes de los olímpicos y aunque no nos hablábamos le dije que yo estaba ahí. Le transmitía tranquilidad. Dos días antes no quería comer y le dije que no se fuera a tirar el trabajo, el esfuerzo, la preparación. Que comiera lo que fuera pero que no dejara de comer, si fuera algo personal ¿me hubiera preocupado por su alimentación? Es tal que la marcha tuvo en los juegos olímpicos tuvo su mejor representación. No es una cuestión personal, es buscar llevar a los deportistas más allá del limite por sus capacidades”.