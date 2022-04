“Me decía que no era nadie” Lorena Arenas denuncia maltrato psicológico del entrenador Luis Fernando López

Cuando Sandra Lorena Arenas logró pasar la meta del circuito de Sapporo en Tokio 2020, alzó sus brazos al cielo, miro en su reloj el tiempo logrado y lloró desconsoladamente.

Luego se detuvo, puso las manos sobre sus rodillas y las cámaras captaban como las lágrimas caían inagotables sobre el asfalto que recorrió durante 20 kilómetros en la competencia de marcha. Se arrodilló al lado de la Italiana que también exhausta dejaba aflorar todos los sentimientos, mientras en Colombia, que apenas amanecía la gente celebraba a rabiar y sorprendidos porque para muchos su presea no estaba en el presupuesto. Un abrazo con la ganadora de la competencia y posteriormente a la bandera tricolor.

Esa imagen quedó para siempre en el corazón de los amantes del atletismo. Lo que pocos sabían es que guardaban además de la alegría de conseguir por lo que tanto trabajó, rabia y frustración por haber sufrido durante 4 años maltrato psicológico de parte del entrenador de atletismo adscrito a la Federación colombiana, Luis Fernando López.

Como si no fuera suficiente, el 9 de abril que acaba de pasar, Lorena Arenas tenía que estar en Australia para cumplir su calendario en el atletismo en el Oceanía Open y no ha podido viajar por falta de gestión para la visa de ella y su equipo de trabajo.

En SEMANA TV, Lorena encontró el espacio para hablar por primera vez y desahogarse de manera exclusiva sobre lo sufrido con su ex entrenador y la dificultad de viajar a cumplir su calendario deportivo.

SEMANA. ¿Por qué no ha podido viajar a Australia a sus compromisos con el atletismo?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “De verdad que es bastante triste, ni siendo medallista olímpica tenga uno algo seguro como un viaje a una concentración para posteriormente asistir a una competencia. No he viajado, debería estar en Australia desde el 9 de este mes. Sigo en Colombia y no han gestionado la visa con mi equipo multidisciplinario”.

SEMANA. ¿Qué le dicen cuando usted pide que se acelere la gestión del viaje?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Me dijeron que lo iban a gestionar, hace 15 días se pasó la propuesta de lo que íbamos a hacer. Llamaba a la Federación y me mandaban para el Comité Olímpico, llamaba al comité y me devolvían a la Federación. En el comité me respondieron que no había presupuesto con mi equipo multidisciplinario que somos 6 personas. Tuve cambio de entrenador, después de juegos olímpicos. Con el anterior tuve inconvenientes por maltrato psicológico y él no me quiso entrenar más. Más la negligencia con mi equipo, me he comunicado de nuevo con la Federación para ver si ya sacaron al menos la cita y me respondieron que está para junio. Ese mes ya casi estaré en el mundial y es muy triste. Si eso es con una medallista olímpica que podemos decir de otros deportistas”.

SEMANA. ¿por qué viajar con un equipo multidisciplinario, no lo puede hacer sola?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Mi equipo está conformado por mi psicóloga Sandra Amado; la nutricionista Johana Ledesma; mi fisioterapeuta, Sebastián Arango; mi médico, César Ruiz; mi otro entrenador, Juan Camilo Calderón. Tenemos que viajar porque hay que hacer un empalme con el entrenador que será el que me entrene con miras a Paris 2024. Además en noviembre del año pasado tuve una lesión de fractura y ya me recuperé, requiero que estén conmigo para que sepan como estaba, lo que vengo haciendo”.

SEMANA. ¿Cada día perdido qué significa para usted en un deporte como la marcha olímpica?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Yo les decía, cómo quieren que uno de resultados y eso que uno es muy verraco y los da porque en realidad amo lo que hago. Que suceda esto como medallista olímpica ya no lo tolero, me quedé muchas veces callada durante años por miedo y ya no lo tengo. De hecho si debo seguir sacando todo en medios, lo haré. Es una falta de respeto que esto pase conmigo o cualquier otro deportista. Son sueños que uno tiene y con negligencia no se cumplan”.

SEMANA. ¿Mientras tanto qué?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “En el momento seguiré entrenando aquí. Hablar con mi entrenador para ver qué hacer porque debo hacer una adaptación al calor, no sé si pueda competir en esa competencia que tenía planeada”.

SEMANA. ¿Cómo está de su lesión?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Muy bien, excelente ya estoy recuperada. Me han hecho exámenes médicos y en cuanto a fuerza y ese tipo de cosas, estoy mejor que el año pasado y se vienen grandes cosas”.

Grave denuncia de la medallista olímpica contra el entrenador Luis Fernando López

Lágrimas que combinaban rabia, frustración, pero también satisfacción de haber cumplido el sueño olímpico que el entrenador Luis Fernando López jamás creyó que lograría. Lorena Arenas se desahogo en SEMANA y habló del maltrato psicológico y la afectación emocional que este hombre ejerció sobre ella, incluso antes de hacer historia en Tokio 2020.

SEMANA. ¿Cómo así que recibió maltrato psicológico por parte de un entrenador?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Cuando llegué en 2017 a Bogotá a entrenar con el equipo de Marcelino Pastrana y Luis Fernando López, hablé con Marcelino para quedarme a entrenar con ellos en la capital y me aceptaron pero Luis Fernando López nunca estuvo de acuerdo simplemente porque no le parecía. De hecho cuando estuve en este grupo tuve muchas peleas. Yo le decía que quién es él para decidir quién está o no, sabiendo que a él lo paga la federación, comité olímpico y Ministerio. Siempre tenía muchas discusiones con él. Me hizo la vida imposible, me trataba súper mal, me decía que no era nadie y no había logrado nada. Eso era mentira porque llegué siendo campeona juvenil, como la mejor marchista, buenas marcas. Soportaba muchas cosas”.

SEMANA. ¿Eso pasó camino a Tokio 2020, cómo fueron esos momentos?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Gracias al apoyo que he tenido de mi equipo multidisciplinario me ayudó demasiado. Superar momentos donde te trataron mal, te decían que no eres capaz, que hay gente mejor que tú. Me preguntaba siempre porque llegaba a eso o yo que le había hecho. Son cosas que pasan pero no tienen explicación. La Federación sabiendo no dijo nada, ni lo cuestionaron o le dijeron que me pidiera disculpas y eso ya no lo espero porque su daño ya está hecho. Si lo hizo conmigo lo hace con otros deportistas, mi llamado es a que estén atentos, es el respeto a la persona y que sepan con quien nos involucramos en el proceso deportivo”.

SEMANA. ¿Usted denunció esto tan grave?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Es gravísimo y no lo había querido sacar quería organizar los entrenadores, el ministro me dijo que lo sacaban ya, pero yo primero quería organizar todo”.

SEMANA. ¿Cuál fue el momento más difícil que vivió?.

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Uno de los momentos más complicados, aunque todos los días llamaba a mi psicólogo a contarle como me trataba, pero en Filadelfia que hicimos concentración para los olímpicos y en un clima caluroso, debíamos hacer adaptaciones para Tokio 2020. Tenía que realizar 26 kilómetros, el fondo más largo. En la habitación estaba con Sandra Galvis la otra marchista por Colombia, compramos una nevera para llevar el hielo y el agua para refrescarnos. Lo llevamos las dos, cuando estábamos recorriendo 15 kilómetros no había pedido hidratación para soportar al máximo. Después de un tiempo pedí el agua con hielo que nosotras mismas llevamos y Luis Fernando me dijo que simplemente para mí no había. Juepucha, fue muy duro”.

Inconsolable Lorena continuó.

SEMANA. ¿Lorena qué más insultos recibió o qué más pasó?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “En ese momento íbamos en un circuito y pasaban los hombres, coincidimos y a ellos si les dio agua, pero para mí no”.

SEMANA. ¿Pareciera un tema personal?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Sí pareciera”.

SEMANA. ¿Intentó hablar con él?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Se hicieron por ahí cuatro reuniones para hablar sobre eso. Le preguntaba qué pasaba, nunca me decía. Nunca lo entendí”.

SEMANA. ¿Por qué es tan noble de no hacerlo dejar su cargo cuando el mismo Ministro del Deporte se lo ofreció?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Por este dolor, revivir, quiero olvidar, no volver a recordar. No sé”.

Lorena tuvo que tomar una pausa, un vaso de agua, un pañuelo para intentar calmarse. Volver a los momentos de maltrato no le hacen bien. Sin embargo después de respirar, continuó contando la gravedad de lo sufrido.

SEMANA. ¿Ha sabido de más denuncias, de maltratos sufridos por sus compañeras?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Es que cuando yo llegué era la única mujer en el grupo, no sé si lo ha hecho con otras personas. Fui la única mujer y escuchaba espantosas conversaciones de machismo, mujeres, lo que hacía con las mujeres, el maltrato a la mujer. No estuve de acuerdo ¿por qué soportar estar con alguien que no quería? sólo por mi sueño olímpico. No podía cambiar de entrenadores porque ya estábamos en el proceso.

Al principio pensé que era normal, pero me di cuenta que aumentaban más y más las agresiones psicológicas. Llegó el punto de reunirnos con el equipo para saber qué pasaba, qué quería o tenía conmigo. Él decía que se calmaría, pero no pasaba, de hecho le pedía que me dejara tranquila, no me molestara porque llegaban los juegos olímpicos.

Estando en Estados Unidos le dije al profe Marce que no quería hablar más con Fernando, lo que tuviera que ver con entrenamiento y demás. Sin embargo me quería imponer cosas que no había entrenado. Pasó con la hidratación de la competencia, totalmente distinto a lo que había entrando. Mi nutricionista incluso me dijo que no, así no era.

Él empezó a alegarme y me fui para que no me tratara mal. Como si fuera poco, cuando llegué al grupo impusieron una regla que yo tenía que dar el 10 % de lo que ganara en competencia. Gané 4 mil dólares en La Coruña. No estaba de acuerdo, pero lo hice porque estaba apenas llegando al grupo. Si ellos son contratados por la Federación, porque darles plata. Estaría de acuerdo si fuera para comprar implementos para nosotros los deportistas”.

SEMANA. ¿Cuál fue el insulto más grave que le dijo y por qué soportarlo tanto tiempo?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Hay cosas más grandes por las que uno lucha como el sueño olímpico. Pero mi psicóloga me decía, tranquila ya falta poco. Cuando suceda lo que buscas podremos hacer algo diferente y no tendrás que aguantar más. Lo hice desde 2017 en medio de un equipo machista. No sé si le molestaba mis resultados mejores que él, o que iba a lograr cosas más grandes y son frustraciones o cosas por el estilo”.

SEMANA. ¿Tiene miedo a qué él tome represalias?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Miedo no tanto, pero él trabaja en la Federación y a veces pienso que tanta traba para viajar a Australia pueda tener algo que ver. ¿Qué está pasando? cambié de entrenador por culpa de él, yo era la que me lo estaba soportando. Él simplemente dijo que no me quería entrenar, que estaba levitando. ¿Cómo me vas a decir que no me vas a entrenar? ahora he sido la mala, le salgo a deber. Estuve callada, pero lo bonito es que el resultado fue solamente mío”.

SEMANA. ¿El mensaje final cuál es para él, para la Federación y los deportistas que a veces no se atreven a denunciar?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “No quedarse callado, no soportar maltratos. Le decía a mi psicóloga ¿Qué tal si no hubiera sido medallista, dónde estuviera yo? tal vez retirada del deporte, no iba a tener el mismo apoyo y eso que mira que ni he podido viajar. Estamos muy mal. Dejo todo en manos de Dios, del destino. Todo en la vida se paga”.

SEMANA. ¿Llevará esto a instancias mayores, legales para que se haga justicia con lo que le pasó?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Me voy a reunir con mi equipo para ver qué es lo mejor para mí. Nunca me ha gustado que me tilden que por mí no han hecho tal cosa. El tiempo de Dios es perfecto y tomaremos la mejor decisión. He recibido el apoyo del Ministro, él lo supo, me preguntó qué quería hacer y no quise tomar decisiones. No quiero que por mí se queden sin trabajo. Pero quiero que las entidades tomen cartas en el asunto”.

SEMANA. ¿El momento que más anhela borrar y dedicarle a él por todas las veces que la denigró?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Él lo sabe, no tengo que decirlo aquí. Él sabe lo que hizo y todos los momentos en los que me dijo que yo no era nada”.

SEMANA. ¿Esas lágrimas en la meta de Tokio 2020 también tuvo que ver con esto, qué dice su familia?

Lorena Arenas, marchista colombiana. “Sí era eso, era recordar todo y saber que valió la pena. Mi familia no sabe”