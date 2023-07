Ella es Manuela Vanegas, la jugadora que le dio el histórico triunfo a la Selección Colombia ante Alemania en el Mundial Femenino 2023

“Teníamos en la cabeza claro lo que queríamos y teníamos que hacer. Sabíamos que independiente como se presentara el partido, lo íbamos a soportar. Tener tan claro en una estructura, no existe manera de que salgan mal las cosas. Es la ilusión de todas. Un Mundial no se juega cada ocho días y uno debe ponerle toda la garra, amor, orgullo, ganas y lo que llevamos en el corazón, este es el mejor escenario para plasmar todo eso y no guardarse nada. Sabía que el partido lo íbamos a ganar”, afirmó Catalina Usme, después de la victoria, en los micrófonos de Caracol y RCN .

Sobre su gol, agregó lo siguiente: “Es una jugada preparada. Con Leicy habló mucho de que me gusta que cobre para sacar el balón de la zona de Alemania. Tenía la convicción que me iba a quedar una y las oportunidades hay que aprovecharlas. Solo recuerdo que me levanto, golpeo el balón y veo que entra abajo. No me la creía, lloré, fue impresionante. Me imagino la alegría de toda Colombia que me envió la energía para marcar este gol”.