Figura de Colombia salió en camilla y con cuello ortopédico del partido ante Alemania; ya hay noticias

En la rueda de prensa posterior, Paula Daza, periodista del canal RCN presente en el Mundial, preguntó sobre el estado de las jugadoras a lo que Ángelo Marsiglia, asistente técnico de la tricolor que estuvo encargado del equipo en este duelo ante Alemania y Corea del Sur por la sanción de Nelson Abadía, respondió: “Las jugadoras están exhaustas por la intensidad del partido, pero están al 100%. De hecho, llegó Jorelyn al camerino y llegó bailando. Está más que bien y de Linda, no fue más que un cansancio. Pienso que el equipo está bien y en un torneo corto es fundamental poder recuperar al equipo y rotarlo para que compitan con las 23 guerreras dispuestas a jugar cuando les toque” .

Así queda el grupo de Colombia

¿Qué dijeron las jugadoras tras el triunfo?

“En la experiencia que he tenido en el fútbol, la victoria es muy linda, pero tiene dos momentos y uno de ellos es peligroso porque te lleva, en la cabeza, a imaginarte cosas que no han sucedido y les dije que como equipo lo habíamos logrado, dando un paso importante, pero que también nos teníamos que aplacar porque acá no vinimos a ganarle a Alemania, sino a ganar el Mundial. Así que traté de controlar esa euforia. Las dejé celebrar, pero la victoria dura cinco minutos y la derrota también. Tenemos que recuperarnos, trabajar y pensar en Marruecos”, dijo la 11 de la tricolor.