Luis Díaz venía de días sumamente complejos en Liverpool: no era la elección predilecta de su entrenador, Arne Slot, y su presente ya empezaba a preocupar por la falta de ritmo. Hasta que por fin se le dio; ser titular y él lo aprovechó en un escenario inmejorable como la Champions League.

El entrenador al frente de los reds y las decisiones sobre la titularidad o no del cafetero, hizo referencia a su actuación altísima en UCL. Allí, demostró que a pesar de los tres goles, sigue pensando que debe tener en consideración otros nombres del plantel, para generar una sana competencia al interior del equipo.

“No lo amo, ¡pero me gusta mucho! Ha jugado muchísimos partidos, pero acabo de decir algo sobre Darwin Núñez: en la Premier League y la Champions League, hay que jugar muchos partidos al más alto nivel y no siempre es posible que todos los jugadores jueguen todos los partidos, especialmente en determinadas posiciones”, declaró el jugador de los Países Bajos.