Es oficial: Selección Colombia anuncia la decisión final con Linda Caicedo para el Mundial Femenino Sub-20

La jugadora del Real Madrid, hace poco visitó Colombia y confirmó que no dependía de ella estar en el equipo Sub-20 para la Copa del Mundo de la categoría. Los clubes no están obligados a prestar a sus jugadoras a las competencias de este tipo. Sin embargo, la campeona con Cali y América siempre ha tenido la disposición de vestirse con la tricolor y levantar el título juvenil.

Sin embargo, la expectativa de su presencia o no en el Mundial Sub-20 terminó. Carlos Paniagua, técnico del equipo, confirmó que Linda estará en el Mundial. Habló de la gestión que se hizo desde la Federación Colombiana de Fútbol.

“Recién llegados del Sudamericano de Ecuador me llamó Linda y me preguntó ella a mí: ¿profe, cómo va lo mío?, no habíamos tenido contacto con el Real Madrid en el sudamericano, pero nos comunicamos con ellos. La gente de la FCF, Camila Terreros e Iván Novela, que han tenido la comunicación con la directora deportiva del Real Madrid, nos dieron la buena noticia que Linda está habilitada para jugar el mundial con nosotros. Consideran que debe jugar el último en esta categoría y que debe disfrutarlo en su país“, destacó el timonel de los equipos juveniles femeninos.