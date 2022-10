“Es una gozada”: el inesperado halago que le hicieron a Falcao en España

Foto: NurPhoto via Getty Images

Falcao García lleva más partidos de titular en la Selección Colombia esta temporada que en el Rayo Vallecano. Ese fue el dato que dejó la nueva suplencia del ‘Tigre’ frente a Elche el pasado lunes en Vallecas.

El colombiano entró al minuto 73, cuando el encuentro estaba 1-1, y el Rayo empezaba a impacientarse ante el último de la tabla. Falcao aportó de espaldas a la portería ante un férreo andamiaje del conjunto visitante que se rompió gracias a la furiosa volea de Unai López al minuto 95 para poner el gol de la victoria y hacer estallar la alegría en las gradas.

Sergio Camello, recién llegado a préstamo del Atlético de Madrid, fue el encargado de la primera anotación del partido y de paso el que tiene al ‘Tigre’ sentenciado al banquillo en el arranque de la presente temporada. A pesar de esa sana rivalidad por el puesto, Camello, de apenas 21 años, cuenta lo especial que es para él entrenar al lado de uno de sus referentes.

“No soy nadie para decirle al míster con quién tengo que jugar”, respondió al respecto de esa lucha entre delanteros, a la que se sumará Raúl de Tomás, otro de experiencia, en la ventana de fichajes de enero. Sergio califica como “una gozada” entrenar al lado de Falcao y aprender de todo lo que ha hecho a lo largo de su gran trayectoria en clubes europeos.

“El Tigre siempre me suele dar algún consejo antes de salir dependiendo de la defensa y eso habla muy bien de él. Es una gozada aprender de Falcao acá en Rayo Vallecano”, señaló, quitándose de encima esa presión de la prensa al ser tan jóven y dejar en el banquillo a un futbolista con cifras estratosféricas como el colombiano.

Camello asegura que quiere ganarse un lugar en el equipo y para eso necesita seguir marcando, pues sabe que en cualquier momento el técnico Iraola podrá voltear a ver al banco y sustituirlo por Falcao. “Ves que tu entrenador y tus compañeros confían en ti y eso es bueno. Es una maravilla, desde el primer momento me han arropado y se ha visto hoy en el gol. Me lo ponen todo mucho más fácil. No marcar se hace más llevadero por el apoyo”, sentenció.

Las declaraciones del joven atacante español dan muestras de la solidaridad con la que Falcao le aporta toda su experiencia al Rayo, dejando de lado el deseo de jugar que es innato a cualquier futbolista. El colombiano ha decidido poner primero los intereses del club, antes que los individuales, por más que eso pueda impactar en su ritmo competitivo.

Gracias a ese triunfo, el club de vallecas se fortalece en la mitad de la tabla y sueña con volver a los puestos europeos a los que estuvo aferrado hace exactamente un año, luego de ese arranque histórico en el que Falcao aportó con varios goles de manera consecutiva. Andoni Iraola ha felicitado a sus dirigidos por la constancia y el esfuerzo hecho con el objetivo de escapar rápidamente de la zona de descenso, su principal objetivo temporada a temporada.

“Una vez que ganas saben muy bien los tres puntos. El partido estaba peligroso porque queríamos ganar pero atrás estábamos sufriendo varios riesgos. Es premio a la insistencia del equipo. Es peligroso no ver el peligro en tu portería. Con el marcador en contra es complicado tener rigor defensivo”, analizó el entrenador español, que quiso escapar a la pregunta sobre si ya se sienten tranquilos con el tema del descenso. “Llevamos pocos puntos para hablar de ventaja o desventaja. Venimos de buenos partidos en cuanto a sensaciones”, concluyó.