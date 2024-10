Escándalo en el FPC por grave denuncia sobre supuestas amenazas e intimidaciones: “Por las buenas o las malas”

“A Alianza no le corresponde realizar dicho pago al jugador, basados en la normatividad deportiva y los contratos firmados entre las partes”, mencionó.

El club recalcó que se encuentra en su derecho de defenderse ante los organismos competentes y acatarán cualquier decisión que se tome en el caso. No obstante, aclaró que, pese a esto, no aceptarán este tipo de acciones por parte del jugador, y más teniendo en cuenta los recientes hechos violentos que se han presentado en el FPC. “Hacemos un llamado a resolver de manera pacífica y a respetar los procedimientos legales”, comentó.

Así fueron las amenazas

“Haga lo que usted quiere hacer, usted mi plata me la va a pagar a las buenas o a las malas, en tres días usted me la va a pasar (...) Y le voy a demostrar que me la va a pagar”, dijo supuestamente el jugador.