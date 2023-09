Escándalo en la NFL: acusan a jugador de embarazar a cuatro mujeres a la vez

No es la primera vez que Howard se ve involucrado en un escándalo. | Foto: Xavien Howard

De acuerdo con su versión, ella y Howard han mantenido varias relaciones sexual después de que él, supuestamente, la dijera que quería tener un hijo con ella, por lo que se dejaron de cuidar y finalmente quedó embarazada. Sin embargo, la bailarina ahora asegura que el esquinero de los Miami Dolphins hoy en día no quiere hacerse cargo de la situación y por eso le ha pedido que aborte.

“Quedé embarazada después de estar con X (Howard) varias veces. Me dijo que quería tener un bebé conmigo e, independientemente de eso, tomé un plan B. Claramente falló porque estaba cerca de la ovulación. Sea como sea, reconozco mis acciones y acepto el hecho de que tendré un bebé”, escribió.

El deportista le habría ofrecido dinero

La mujer aseguró que se reunió con el jugador durante la primera semana de septiembre para hablar sobre el embarazo, pero este supuestamente llegó de mal humor y, en ese momento, según ella, le ofreció dinero para que no siguiera adelante con la gestación y, además, no revelara nada de lo sucedido ante la opinión pública.

“Él quiere pagarme para interrumpir mi embarazo y, por lo que aparece en la captura de pantalla que me envió con su otra ‘baby mamá', quiere que ella también lo interrumpa. Manténganse alejadas de esto, señoras, no tiene en cuenta a nadie”, señaló.

Tappedinwithtai insistió en que la estrella de la NFL no quiere asumir la responsabilidad por sus acciones y dejó en claro que ella no piensa abortar, por lo que tendrá al hijo que está esperando, ya sea con el apoyo o no de Howard.