Escándalo sacude la Copa América: figura de Brasil, imputada oficialmente por lío de apuestas

La selección de Brasil todavía no se ha pronunciado al respecto de este caso, pues piensa esperar que Paquetá se defienda en Inglaterra y luego decidirá si permanece en la convocatoria o es reemplazado por el director técnico Dorival Júnior, que lo incluyó entre los citados para el viaje a los amistosos previos ante México y Estados Unidos.

Paquetá se defiende

“Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido”, escribió en una historia de Instagram, que más tarde compartió en X (antigua Twitter).