¿Está de acuerdo? Este sería el capitán de la Selección Colombia contra Venezuela

Los laterales que completarán la línea defensiva son Daniel Muñoz, destacado en el once ideal de Sofa Score para los latinoamericanos en Europa, y Deiver Machado, quien ha tenido un buen comienzo goleador con el RC Lens de Francia. En el centro del campo, Jefferson Lerma y Matheus Uribe formarán la primera línea de volantes.

Considerando el posible once titular que Lorenzo alinearían contra Venezuela, todo apunta a que Juan Guillermo Cuadrado asumirá el papel de capitán de Colombia. Esto se debe a que Yerry Mina no sería inicialista y James no ha tenido tanta continuidad en la tricolor como ‘El Panita’. El jugador del Inter de Milán emerge como la opción más plausible para liderar al equipo en este importante compromiso.