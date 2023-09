Exjugador español liquidó a Dani Carvajal por ‘defender’ a Rubiales: “más machista y más facha no se puede ser”

Carvajal admitió que el comportamiento del presidente no era adecuado, pero enfatizó que era necesario esperar a que se aclarara la situación y que Jenniffer no había presentado una denuncia en ese momento. Esta postura de Carvajal desencadenó la fuerte crítica de Marc Crosas, quien no dudó en expresar su desacuerdo públicamente.

“Nosotros en el comunicado admitimos que el comportamiento del presidente no es el adecuado y lo que tú consideras víctima en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando. Al final y al cabo nosotros nos mantenemos al margen. Ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir si hay algún culpable o alguna víctima. Pues ya se hará saber. Entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente que ha pasado, que se ha estipulado, porque a día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco la denuncia ”, dijo este martes el lateral.

Carvajal tuvo que aclarar su postura

“Para lo bueno como para lo malo, la repercusión es muy alta. No voy a opinar a nivel personal. Cada uno puede hacer lo que quiera. No soy nadie para juzgar a nadie. En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, he dicho que hay que preservar la presunción de inocencia. No creo que el presidente esté pasando momentos agradables, pero no estoy aquí para juzgar a nadie”, sentenció el jugador del Real Madrid.