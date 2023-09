Crece el problema para Antony: Manchester United reconoce la gravedad de las denuncias y anuncia decisión contra el brasileño

Pero no solo fueron las palabras Cavallin, fueron los videos y pantallazos que la mujer entregó al medio, que relatan unas escabrosas acciones del futbolista del Manchester United contra su ex pareja.

“Dijo que si no me quedaba con él, no me quedaría con nadie, que estaba embarazada de su hijo. O me quedaba con él, o él, nuestro hijo y yo moriríamos. Le dije que me estaba asustando, haciendo que mi corazón se acelerara. Estaba temblando de miedo”, reveló en la nota Gabriela Cavallin.