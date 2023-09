Dani Carvajal habría defendido a Luis Rubiales y tuvo que salir a retractarse en rueda de prensa; esto dijo

Cuando se le preguntó sobre sus palabras, quiso aclarar este miércoles que nunca había afirmado que Jenni no fuera la víctima: “En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima; he dicho que debemos preservar la presunción de inocencia. No creo que el presidente esté pasando por momentos agradables, pero no estoy aquí para juzgar a nadie”, afirmó, reiterando su aprecio por Rubiales, con quien siempre ha mantenido una relación “excelente”. “Hablo en calidad de jugador y no tengo objeciones”, agregó.