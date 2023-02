Exfigura de Atlético Nacional atacó con mordaces críticas a Paulo Autuori y al equipo

Las primeras jornadas del fútbol colombiano iban a ser vitales para los equipos históricos, debido a que algunos en los años anteriores no habían mostrado su mejor versión y se esperaba de ellos un recambio total. Atlético Nacional, aunque fue campeón en el 2022, es exigido siempre para que sea protagonista no solo en el ámbito local, sino también en el internacional, donde este año tendrá participación en la Copa Libertadores.

Hasta el momento, jugadas un par de fechas del campeonato colombiano, el cuadro verde no muestra su mejor cara, su técnico parece tener verso de sobra, pero pocas respuestas en el campo para demostrar que sus dirigidos mejorarán. Luego de una victoria, una derrota y un empate, voces que ya hicieron parte de la grandeza ‘verdolaga’ se han mostrado inquietas ante este limbo por el que pasa el equipo más campeón del país.

Atlético Nacional. - Foto: Prensa Atlético Nacional

León Darío Muñoz, exatacante durante varios periodos y que es recordado de manera grata por goles importantes habló en las últimas horas con Win Sports, en donde dio su percepción y si estaba contento con lo que había mostrado el equipo durante las primeras salidas: “No, para mí no, y es que no es solo una opinión mía, creo que son muchos hinchas de Nacional o allegados que cree que no convence. No tiene una ideología de juego, no gana bien sus partidos, los partidos son muy apretados. En la parte defensiva le llegan cinco o seis veces de las cuales, si usted enfrenta un equipo internacional tienen siempre la tendencia de perder”.

⚽ “Nacional no gana bien sus partidos, el rendimiento de los jugadores es muy oscilatorio”, León Darío Muñoz, exfutbolista.#PrimerToque pic.twitter.com/w0Gph5FRhS — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 15, 2023

Tras dar un primer y desalentador panorama, apuntó al estratega brasileño que lleva los hilos del onceno en estos momentos, diciendo que desde la conformación de equipo hubo errores garrafales: “La dirección de Autuori con Nacional ha sido poca. En cuanto a los refuerzos, considero que no son refuerzos indicados para Atlético Nacional, un jugador que viene del fútbol boliviano no puede ser un refuerzo para Atlético Nacional. Creo que el club tiene el poder económico de poder contratar cualquier jugador que tenga más nombre, que venga de otro fútbol y que le pueda aportar más”.

Paulo Autuori bajando del bus de Atlético Nacional - Foto: Instagram @nacionaloficial

“El rendimiento de los jugadores muchas veces es muy oscilatorio, muchas veces bien, otras no. Entonces no convence porque no gana bien, en los partidos internacionales todavía no ha resaltado porque no se ha ganado torneos que uno diga, bueno, Nacional este año sí. Me parece a mí que todavía le hace mucha falta y muchas cosas por mejorar y que tiene mucho por agradar, no solo a las personas que son inconformes con el juego de Nacional, sino a la hinchada porque están esperando mucho más de lo que puede dar”, agregó dando a entender que 2023 podría ser una pesadilla para los verdes.

Una final más en el Atanasio… 🏟️👏🏼🟢⚪️ pic.twitter.com/V5NsH4KDQx — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 15, 2023

Para concluir, reiteró en que no se siente para nada convencido del equipo y que se pueden avecinar más tiempos malos: “Lleno de dudas, lleno de incertidumbres, lleno de jugadores que uno dice por qué, lleno de cosas que uno se pregunta por qué no cambia y cosas que continúan haciendo en Atlético Nacional que me parecen erróneas, pero que siempre la expectativa es que se mejore, que los refuerzos que llegaron muestren algo”.

Pereira vs. Nacional en la primera final de la Superliga 2023. - Foto: Dimayor

En medio de esta oscuro panorama y como contraste de los dardos que reciben, Atlético Nacional podría salir campeón por primera vez durante en el 2023 este próximo jueves -16 de febrero-, en caso de mantener o ampliar la ventaja (1-0) a su favor en la final vuelta de la Superliga Betplay que se llevará a cabo en Medellín ante Deportivo Pereira desde las 8:00 p.m.