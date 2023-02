Atlético Nacional tardó, pero dio certero golpe al Pereira por el título de la Superliga Betplay

Este miércoles -8 de febrero- dos equipos del fútbol colombiano tenían una importante cita: la final ida de la Superliga Betplay 2023 que enfrentaba a Deportivo Pereira y Atlético Nacional en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El juego ponía frente a frente a los campeones de Liga del año anterior: los verdes durante el primer semestre, ante un Deportes Tolima del cual, por fin, pudieron despojarse de la paternidad que les tenía; mientras que los matecañas vencieron de manera agónica en los penales a Independiente Medellín, obteniendo la primera estrella en su historia.

En la previa del duelo, quien más llegaba con responsabilidades era el visitante en Pereira, luego de tres salidas en el torneo local donde ya empezaban a aparecer las críticas y hasta los enfrentamientos de la prensa paisa con el técnico brasileño Paulo Autuori, mismo que aún no parece tener la credibilidad en su totalidad ganada dirigiendo a los ‘verdolagas’.

Bajo este panorama, Nacional llevaba una presión extra en su espalda, que sí era bien manejada por los locales terminaría siendo una cruz para su rivales casi obligados a ganar.

Cristian Zapata en el duelo ante Pereira por Superliga. - Foto: Dimayor

Las acciones en los primeros minutos de este miércoles fueron poco claras, sin embargo, la idea de cada técnico se reflejaba a la perfección en lo que los protagonistas hacían adentro del campo. Pereira, viendo que Nacional le puso cinco en la zaga, sabía que al soltar los laterales dejaría espacio y ahí encontraría la manera para hacer daño. Conociendo esto, el profesor Alejandro Restrepo puso en campo extremos veloces que terminaron tocando en varias ocasiones del primer tiempo el arco defendido por el golero Kevin Mier.

➕¡Arrancan las emociones, de lado a lado empiezan a proponer juego! 🧡🔥💚#SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/6GnsXnLZoV — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 9, 2023

Por su parte, Nacional puso en marca la presión alta para alcanzar a sumar más hombres en ataque y proveer de balones a sus dos centro delanteros en punta, los cuales, ansiosos, esperaban la oportunidad. No obstante, no fueron ellos los que más se notaron en el juego ofensivo y, por el contrario, estuvieron apartados de las situaciones más claras y sirvieron apenas de referencia para bajar el balón a sus compañeros o hacer más difícil el trabajo de los espigados centrales pereiranos.

El ex Atlético Nacional, Aldair Quintana, jugó un partido especial para él en la ida de la Superliga. - Foto: Dimayor

Durante el primer tiempo, pocas fueron las opciones claras de gol, fue tal el ritmo lento que el juego alcanzó a ser sonso y en ocasiones muy cortado por las faltas, mismas que desencadenaron tarjetas amarillas que posteriormente -al ser reiterativos los infractores- se les convirtieron en rojas, según la decisión del juez central. Para los ‘matecañas’, el que se fue en el minuto 49 fue Yilmar Velásquez, quien se hizo expulsar en menos de cinco minutos; por su parte, para los verdes, quien terminó su partido de manera anticipada en las duchas fue Juan Aguirre.

👔🧡: Yilmar, ya tienes amarilla, por favor, no más entradas fuertes.

👟🧡: Listo profe, no hago más faltas.



3 doritos despues.... 🔜🔜



👟🧡: Yilmar expulsado por doble amarilla. 😐🫥#SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/ug2gkiYnmi — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 9, 2023

Así las cosas, la hora de juego que marcaba el reloj en la segunda mitad empezaba a demostrar que el empate podría ser el resultado final, pero no fue así, restando apenas 15′ apareció en proyección de ataque el bogotano Andrés Felipe Román, quien ya lo había intentado anteriormente con un remate y no se le había dado, a comparación de esa acción anterior en este se fue mejor perfilado y aunque el golero Aldair Quintana la manoteó, no pudo evitar el 0-1 parcial que vino como un gran botín a los verdes que soltaban las críticas permitiéndose acercar a la celebración de un gran triunfo en condición de visitantes.

Pereira vs. Nacional en la primera final de la Superliga 2023. - Foto: Dimayor

Finalmente, el gol dio emoción a los últimos instantes del juego, donde ambos volvieron a tener opciones para empatar en caso de los locales o para aumentar la diferencia por parte de los visitantes. Tales situaciones no se dieron y con la mínima diferencia Nacional pudo cerrar el partido a su favor, a la espera que el próximo jueves 16 de noviembre en su estadio, Atanasio Girardot, pueda dar la primera vuelta olímpica del año en caso de coronarse campeón.