Teo Gutiérrez se destapó y echó al agua a los ‘culpables’ de su no llegada a Santa Fe para 2023

Sin duda alguna, el delantero Teófilo Gutiérrez protagonizó una de las tantas novelas que se dieron en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. El atacante que dejó las filas del Deportivo Cali en 2022 fue candidato principal en varios clubes que pujaron por tener sus servicios.

El nacido en el barrio La Chinita de Barranquilla estuvo en la órbita de equipos importantes como Unión Magdalena, Nacional, Atlético Bucaramanga y Santa Fe. Este último fue uno de los primeros en acercarse al futbolista, pero terminó descartando su llegada de cara a la nueva temporada.

Luego de ello, Teo sonó con fuerza para el Unión, club que tampoco pudo concretar su arribo tras no llegar a un acuerdo por supuestas exigencias que había hecho el jugador al club.

Teófilo Gutiérrez - Foto: Getty Images

Ahora bien, ante estas fallidas negociaciones, el delantero Gutiérrez rompió el silencio y hablo de los dos clubes en particular (Unión y Santa Fe).

Sobre su llegada al ciclón, Teo no escatimó en decir sobre los lujos que “ya si me lo querían dar, yo lo recibía. Tengo grandes amigos allá y bueno, hicieron todo lo posible para que yo fuera al Unión”, dijo de entrada.

Sin embargo, en medio de su humor sarcástico, el atacante aseguró que le “daba risa lo que decían algunos colegas tuyos y siempre me da risa, pero bueno, disfruto la vida como es, muy feliz gracias a Dios, por todo lo que me ha dado el fútbol y que he ganado todo. He ganado todo y eso me hace feliz cada día, y el recibimiento de la gente a donde voy es muy especial”.

No obstante, ante la posible llegada a Santa Fe, Gutiérrez también tocó el tema y aseguró que su arribo no se dio porque el club se inclinó por otros refuerzos y quedó totalmente descartado a pesar de que estaba cerca.

Pese a que no mencionó ningún nombre propio, posiblemente se refiere a Hugo Rodallega, pues fue uno de los fichajes con los que Santa Fe bajó el ‘telón’ de contratar delanteros para su frente de ataque en esta temporada.

Teófilo Gutiérrez en el Mundial de Brasil 2014. - Foto: Getty Images

“Lo de Santa Fe fue cierto, pero llegaron jugadores y no se terminó dando. En diciembre hablé con el presidente y estuvimos cerca, pero el equipo contrató otros refuerzos y uno respeta eso”, contó en diálogo con Antena 2.

Finalmente, Teo llegó a un acuerdo con otro equipo del FPC como lo es el Atlético Bucaramanga y jugará en 2023 vestido de leopardo. El delantero fue presentado oficialmente el pasado domingo en el estadio Alfonso López ante miles de hinchas previo al duelo con Junior.

El equipo leopardo, que ya había dado a conocer la noticia, decidió en la tarde de este domingo aprovechando la localía que su nueva figura saliera a compartir un rato con los aficionados. A la par de los primeros toques de balón que dio vestido con la camiseta del Bucaramanga, habló con la transmisión oficial y reveló que en la extensa puja por sus servicios hubo varios pretendientes: “Tenía varias ofertas de Argentina y el FPC, pero me gustan los retos. Espero disfrutar y hacer disfrutar a la gente de Bucaramanga”.

Teófilo Gutiérrez, nuevo jugador del Atlético Bucaramanga. - Foto: Twitter oficial Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga).

Además de eso, dijo que para él es un reto más en su carrera y que se siente alegre de los compañeros que tiene al lado donde espera seguir triunfando: “Siempre es importante asumir los retos con profesionalismo, carácter, pero sobre todo los compañeros son los que te hacen ser importante en el terreno de juego y te ayudan a ganar títulos”.

Finalmente, contó que ya tuvo un primer contacto con todo el equipo y en los próximos días cuando se junten plantearán lo que buscan alcanzar en 2023: “Conozco a varios, juegan muy bien a la pelota. Ya después de que entrenemos vamos a hablar de los objetivos a corto y largo plazo, lo más importante es hacer disfrutar a la gente”.