Teo Gutiérrez rompió el silencio y contó la verdad sobre los ‘lujos’ que había pedido para firmar con Unión Magdalena

Durante las últimas semanas, el nombre de Teófilo Gutiérrez ha sido tendencia en el fútbol colombiano. El delantero barranquillero, que sonó para varios clubes del FPC, finalmente cerró el pasado sábado su vinculación con el Atlético Bucaramanga, equipo con el que jugará en este 2023 y donde espera seguir cosechando alegrías en su laureada carrera deportiva.

Ante un marco espectacular del estadio Alfonso López, Teo fue presentado con la camiseta el cuadro leopardo, generando alta expectativa de cara a lo que viene en esta temporada en un club que actualmente es el líder.

Teófilo Gutiérrez, nuevo jugador del Atlético Bucaramanga. - Foto: Twitter oficial Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga).

Ahora bien, para llegar a este equipo, Teo tuvo varios baches en el camino con otros clubes que también querían tenerlo en sus filas. El último en hacerlo fue el Unión Magdalena, que dispuso todo para contar con sus servicios, pero que al final no concretó nada por las supuestas excentricidades que había pedido el delantero.

Inicialmente, se conoció que Gutiérrez estaba solicitando un salario mensual de 100 millones de pesos, una cifra altísima para un equipo modesto y humilde como el Unión Magdalena. Los directivos del ‘ciclón bananero’ habrían ofrecido 25 millones para convencer al futbolista y un dinero más, pero esto no habría conformado la aspiración salarial del exdelantero de la Selección Colombia.

Sin embargo, las pretensiones del jugador no pararon ahí, pues según informó el periodista José Hugo Illera en el programa Junior A Un Click, el ídolo del equipo tiburón también les pidió a los directivos samarios tener un terreno en Santa Marta para poder construir al frente del mar y, además, tener a su disposición uno de los yates personales y el helicóptero que le pertenece a la familia Dávila, la cual es la dueña del Unión Magdalena.

Ahora bien, como si fuera poco, en las últimas horas se conoció que el jugador había aumentado sus exigencias después de la dura derrota que sufrió el equipo el pasado martes ante América por 4-0.

Teófilo Gutiérrez. - Foto: Getty Images/Marcelo Endelli

Teo rompe el silencio

Con la novela terminada con el Unión y ya con la firma estampada en Bucaramanga, Teo decidió a dar la cara sobre esa polémica que se creó en su nombre por los lujos que pedía. En charla con el espacio deportivo El VBar de Caracol Radio, el ariete fue claro y contundente.

Al ser consultado por los pedidos de ‘estrellita’, Teo no escatimó en decir que “ya si me lo querían dar, yo lo recibía. Tengo grandes amigos allá y bueno, hicieron todo lo posible para que yo fuera al Unión”, dijo de entrada.

Sin embargo, en medio de su humor sarcástico, el atacante aseguró que le “daba risa lo que decían algunos colegas tuyos y siempre me da risa, pero bueno, disfruto la vida como es, muy feliz gracias a Dios por todo lo que me ha dado el fútbol y que he ganado todo. He ganado todo y eso me hace feliz cada día, y el recibimiento de la gente a donde voy es muy especial”.

El camino de Teo

La historia de Teo en la primera división colombiana inició en 2007 en el Junior de Barranquilla tras sus destacadas actuaciones en el Barranquilla FC del torneo de la B. Al mantener su nivel con el conjunto ‘tiburón’ en la categoría A, se dio su primera salida del país en enero de 2010 tras marcharse al Trabzonspor de Turquía.

Después de estar en Europa y pasar unos años en Argentina, en donde jugó en Racing y Lanús, Teo tuvo su segunda oportunidad en Junior en el segundo semestre de 2012.

Pasaron seis meses para que de nuevo se fuera al exterior para jugar en equipos como Cruz Azul en México, River Plate (Argentina) y otro paso en Europa por el Sporting Lisboa de Portugal, antes de retornar al continente para estar en Rosario Central de Argentina. Después de vestir las camisetas de esos equipos, en junio de 2017 fue recibido como toda una estrella en el Junior de Barranquilla.

Y al tener algunas diferencias, a mediados de 2021 no fue renovado y se terminó yendo al Deportivo Cali, equipo con el que fue campeón de liga ese mismo semestre y con el que terminó contrato en diciembre de 2022.