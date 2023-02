Atlético Nacional, en medio de su pálido arranque de año, juega la Superliga ante Pereira: hora y canal para ver en vivo

El inicio del fútbol colombiano se dio hace algunas semanas con la disputa de las primeras tres fechas de la Liga BetPlay. Sin embargo, como es costumbre en el inicio del año calendario también está previsto jugar la Superliga, torneo que enfrenta a los campeones de cada uno de los torneos del año inmediatamente anterior.

Para esta oportunidad, en el juego que se llevará a cabo este miércoles –8 de febrero– desde las 8:00 p. m. (Win Sports) tendrá que ver a Deportivo Pereira y Atlético Nacional.

La contienda de ida que se llevará a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas es un plato fuerte, ya que revive una confrontación que en los últimos años se ha vuelto regular, gracias al crecimiento del equipo matecaña, mismo que certificó en el Torneo Finalización de 2022 con su primer estrella en la historia.

Pereira es el único equipo que le ha podido ganar a Nacional por Liga este semestre. - Foto: VizzorImage / Pablo Bohorquez / Cont

Alejandro Restrepo en la previa de este compromiso, habló en la rueda de prensa oficial y halagó lo que han venido construyendo: “Es una nueva final y vamos a ver un Deportivo Pereira que se está acostumbrando a jugarlas. Es ir acostumbrando al equipo y a los nuevos jugadores que han llegado. Tenemos buenas posibilidades de tener un buen nivel y ganar un partido que nos dé un nuevo título. Debemos competir con gallardía”.

“Creo que ventajas y desventajas se verán después del ida y vuelta. Ahí nos daremos cuenta de lo que se hizo. Sin embargo, las experiencias pasadas nos ha ayudado a crecer, pero este juego es totalmente diferente”, agregó.

Sobre el cambio casi en su totalidad de la nómina que fue campeona, precisó: “Me corresponde hacer nuestro análisis y la realidad es que tenemos 17 jugadores nuevos y tenemos máximo cinco de base. Esto es de tiempo y hay que ser siempre competitivos”.

Por su parte, su rival en la línea, el profesor Paulo Autuori, tuvo una rueda de prensa algo más ‘caliente’, pues en medio del panorama gris que vive Nacional en su arranque sentenció sobre su futuro: “Depende de mí, yo lo controlo y no la gente. Mi futuro ya está garantizado, en cuanto a lo personal y eso es lo más importante. Vamos a analizar el fútbol con mucha más profundidad. Tengan cuidado con las preguntas, ya que eso me lo tiene que hacer un directivo y no ustedes (la prensa)”.

Final Fútbol Colombiano. Alejandro Restrepo, técnico del Pereira. - Crédito: deportivo Pereira - Foto: Deportivo Pereira

Ante la falta de fútbol que por momentos los verdolagas muestran, la prensa cuestionó si le hace falta algún refuerzo: “A mí no me falta nada. Para mí, tenemos los mejores jugadores que podría tener, ya que los valoro mucho y confío en lo que tenemos. Solo queremos solidificar la idea y tener a los jugadores en forma deportiva, es decir técnica, física y, algo muy importante, mental. Creo que es muy temprano decir que cada uno de ellos está en óptimas condiciones”.

Ante el agobio incesante de títulos para el equipo, pidió algo de calma sobre el proceso que se viene llevando: “¿Creen que seis meses es un tiempo largo en el fútbol? No acepto hablar en el fútbol de drama porque es un deporte y se olvida de eso. Hay que comportarnos bien en los buenos y malos momentos. Si uno mira, por ejemplo, ganar una Copa Libertadores no es fácil, como les pasa a equipos de tradición y con buen poder económico.

Paulo Autuori dirigió 29 partidos con Atlético Nacional entre 2018 y 2019. Ahora cumple su segundo ciclo. - Foto: Getty Images

Concluyó dando valor a lo hecho, haciendo saber que empeño para lograr los objetivos no ha faltado: “Creo que no hay un jugador o entrenador que no salga a la cancha a no querer ganar. Lo más importante es la lectura del contexto, así que vamos a dar lo mejor, trabajar y enriquecer la historia de esta institución, haciéndolo con dignidad”.