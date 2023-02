César Augusto Londoño y los “buitres” de Atlético Nacional, así llamó a las barras

El club colombiano más veces campeón en el ámbito local e internacional está atravesando una crisis sumamente fuerte desde hace varios meses, pues aunque en el primer semestre del año 2022 fuera campeón de la Liga Betplay eso no ha sido suficiente para alejar la molestia de sus aficionados, quienes han centrado su molestia en decisiones deportivas y dirigenciales con las que no parecen estar nada de acuerdo.

De manera organizada, las ‘barras bravas’ y otros sectores que acostumbran a apoyar al equipo verde se han ausentado de las tribunas del estadio Atanasio Girardot, para así demostrar su malestar ante salidas como las de la Gio Moreno y Alex Mejía del equipo, además de los valores impagables para la boletería de este año, junto a la cifra que decidieron colocar a la camiseta de competencia recientemente estrenada, que está por encima de los $ 400.000.

Aunque algunas protestas han sido llevadas de buena forma, otras tantas ya han tocado la delgada línea de los actos vandálicos, las amenazas a directivos y hasta la difusión de panfletos a lo largo y ancho de la ciudad de Medellín. Uno de los críticos más fuertes de estas situaciones ha sido el periodista, César Augusto Londoño, quien ha grabado dos videos en sus redes sociales personales opinando acerca del tema.

César Augusto Londoño decidió retirarse de la TV, aunque sigue en los medios como locutor radial. - Foto: Instagram @cesaralo // Captura de pantalla Win Sports

“Algunas barras están acostumbradas a incidir en las decisiones de Nacional y quiere que su voz sea escuchada y acatada”, dijo hace un par de semanas. Y agregó también: “La Junta Administrativa en administraciones anteriores tuvo una peligrosa relación con esas barras que intimidan y amenazan. Son importantes, pero hay límites y distancias que no se pueden sobrepasar, las decisiones no las pueden tomar los hinchas, ya hubo amenazas de muerte a directivos”.

Ahora, tras lo que fue la salida en falso de Nacional ante Jaguares este sábado -4 de febrero- donde perdió por 2-1, nuevamente el comunicador habló de las barras a los que se les dirigió calificando de “buitres”: “Perdió Nacional y es alimento para los buitres que amenazan y quieren tomar decisiones en el club siendo barristas”.

Adentrándose luego en el trámite del juego, agregó que “no fue un buen partido para el verde, estático y pesado en el primer tiempo”, pero que el cuadro dirigido por el brasileño: “mejoró en el segundo tiempo con la entrada de Jarlan, pero la fórmula de dos nueves de Autuori volvió a fracasar”. Además, puntualizó en los puntos bajos del cuadro verde que sigue demostrando ser irregular en las competencias: “Tomas Ángel tiene condiciones para jugar por todo el ataque, pero en tres partidos no tiene una sola opción de gol, “Nacional lleva tres de nueve, jugando mal los últimos dos partidos”, terminó.

El delantero Francisco Da Costa que llegó como la solución de gol para este año y debutó en el juego ante el cuadro de Montería, entregó una declaración postderrota que terminó encendiendo todo aún más: “Cuando ganamos, felicitan al profesor por poner a los jugadores nuevos. Y cuando perdemos: ‘¿dónde están los de experiencia?’. No hay que ser resultadistas, hay que analizar el juego”.

Nacional sufrión la primer derrota de 2023. - Foto: Dimayor

Para finalizar, cambió el discurso y ya se limitó a hablar de su alegría por haber sumado los primeros minutos en el ‘verdolaga’: “Feliz de debutar. Tuve unos inconvenientes que me molestaron. Feliz de volver a jugar de nuevo, me sentí bien, el partido estuvo duro, pero tampoco fuimos inferiores”.

Sin embargo, no se quiso quedar con otro reproche en esta oportunidad hacia el árbitro del encuentro: “En el segundo tiempo fuimos muy superiores. No quiero arrancar el torneo hablando del arbitraje, pero comió mucho el partido contra nosotros… No dejó jugar, no usó el mismo criterio”.