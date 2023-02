Nairo Quintana, con lágrimas y la voz entrecortada, agradeció las ovaciones en los Nacionales de Ruta

Los últimos meses para Nairo Quintana, su vida deportiva y personal no han sido nada sencillos, pues todo su entorno se ha visto trastocado desde la terminación del Tour de Francia 2022, cuando la organización de la competencia y la UCI dieron a conocer un supuesto uso equivocado del tramadol durante la carrera, lo que le acarreaba sanciones económicas, deportivas y otros sucesos más que de alguna forma tachaban al ser íntegro que ha demostrado ser el colombiano en su trayectoria deportiva.

Además de eso, el boyacense tuvo que iniciar casi sin ayuda de su equipo en ese momento, Arkéa Samsic, la defensa ante el TAS y las organizaciones pertinentes para que estos eliminar tal acusación. Sin embargo, la escuadra francesa, a la que Nairo por tres años le dio lo mejor de sí, decidió darle la espalda al pedalista y en lugar de ayudarlo para demostrar su inocencia, lo terminó bloqueando para el resto del calendario de 2022.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Tras esto, se empezó a ver que el panorama entre corredor y equipo no era el mejor, lo que terminó certificándose cuando de manera unilateral, Quintana anunció que su vínculo con el cuadro rojo había terminado: “Quiero comentarles nueva noticias... quiero agradecer al equipo Arkéa Samsic por estos tres años, donde pudimos tener muchas carreras que ganamos, otras que perdimos, pero pude entregar toda mi experiencia y aprendizaje a un equipo”.

“Tuve la oportunidad de llevar el equipo al World Tour, como lo había dicho cuando me contrataron”, dijo haciendo valer su palabra. A partir de allí, las cosas no fueron nada fáciles para el corredor colombiano de quien se esperaba anuncio rápidamente de su escuadra para 2023; sin embargo, tal información hasta el momento no se ha dado y, por el contrario, hubo semanas atrás una alerta de un posible retiro tras no hallar espacio en la élite europea.

Nairo Quintana en los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: Twitter Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA).

Por fortuna, para quienes siguen su carrera y anhelan seguirlo ver correr, este en una rueda de prensa multitudinaria en Bogotá terminó de manera tajante con dicha versión así: “Quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”.

Así las cosas, el inicio de 2023 empezaba a ser nuevamente de expectativa por saber dónde, cuándo y con quién correría nuevamente. Tras estar en duda, los Nacionales de Ruta en Colombia daban la posibilidad a verlo por primera vez encima de su cicla y finalmente, con un anuncio hecho por él mismo, el anhelo de que corriera en Colombia se cumplió este domingo –5 de febrero– en la prueba élite masculina donde quedó tercero por detrás de Esteban Chaves, ganador, y Daniel Felipe Martínez segundo en el pódium final.

Chaves, Martínez y Quintana: Pódium de los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: @mundociclistico

Allí fue donde se dio la escena más sentida de todas, pues Quintana se dejó invadir de los sentimientos y con lágrimas en sus ojos agradeció así el apoyo incondicional del país: “Muchísimas gracias a todos, por presenciar este momento tan bonito e importante para mí”, “Disfrútenlo, es para ustedes; un regalo de nosotros y agradecer a mis compañeros de pódium, los compañeros, felicitaciones a todos”.

Finalmente, en otra de sus intervenciones agregó que el cariño de la gente le es reconfortante para lo que viene: “Estoy aquí nuevamente, ni ganas ni fuerzas faltaron. Estoy muy feliz de compartir con la gente y que la gente logre presenciar todo este momento tan bonito del ciclismo colombiano”. Y para cerrar, reveló detalles puntuales de su futuro: “Tendré un viaje, que sea lo que Dios quiera, el mejor equipo”.