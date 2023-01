“Tal vez la UCI está presionando al que llegue a contratarlo y le van a poner muchas trabas”, Mentor de Nairo Quintana

Rusbel Achagua, el primer entrenador de Nairo, habló con SEMANA del momento del ciclista que en 2005 lo sorprendió con grandes capacidades en las carreteras de Cómbita o de Arcabuco.

Rusbel, que era el coordinador de deportes de la época, no dudó en acercarlo al equipo de ciclismo de la región y ahí fue que Quintana forjó su talante de escarabajo.

SEMANA. ¿Qué opina de la decisión de Nairo de buscar de nuevo un equipo World Tour?

Rusbel Achagua. “Yo pienso que, pues, así ha sido Nairo desde un comienzo. Desde cuando empezó conmigo a la edad de los 14 y 15 años, ha decidido no entregarse tan fácil a las adversidades que ha tenido. Entonces yo veo que él siguió con esa misma línea de no rendirse y de tampoco dar el brazo a torcer ante cualquier obstáculo que se le presente. Si bien le dieron las oportunidades aquí en Colombia en varios equipos, él quiere mantenerse en el ciclismo de Europa y por eso va a viajar, sentarse y dialogar para estar en la élite grande en ciclismo”.

SEMANA. ¿Qué tan factible ve usted que eso se pueda dar? Seguir en el World Tour después de la determinación de la UCI.

Rusbel Achagua. “En el círculo de Nairo sabemos que hay unos equipos que de pronto si quieren negociar y él ya mirará en el viaje que va a ser Europa, si todavía con esos equipos tiene la posibilidad de hacer algún contrato y de pronto de correr alguna de las tres grandes. Desde que haya esa posibilidad, entonces no se va a rendir y va a agotar hasta el último recurso”.

Nairo Quintana tras 14 años con su pareja, oficializó que se casará. - Foto: nairoquincoficial

SEMANA. ¿Cuándo se filtró la noticia del supuesto retiro, qué sintió?

Rusbel Achagua. “En días pasados ya habíamos hablado y entrenado y él estaba muy tranquilo. Nunca dijo que se iba a retirar como había anunciado la prensa. Él metió terror en esa rueda de prensa (risas) pero nosotros sabíamos que eso no sería así y que seguiría luchando. Como tal él nos dijo también que por eso puso su defensa y decidió pelear en el TAS y la UCI porque iba a dejar su nombre en limpio y que si fuera culpable no se iba a gastar tanta plata en a defensa. Dijo que la conciencia la tiene limpia y de pronto a los latinos nos traten de otra forma, no sé. Su idea es continuar porque tiene piernas, tiene cabeza y si está preparando”.

SEMANA. Además, que es triste pensar que Nairo pudiera retirarse así, ¿o no?

Rusbel Achagua. “Nos ha dado mucho, es el ciclista más laureado. Pero lo que ha hecho Nairo es muy satisfactorio para todos nosotros, No creo que se retire así no más sino con la frente en alto y dándonos otros títulos”

Nairo Quintana pasó por equipos europeos como Movistar y Arkéa-Samsic - Foto: Getty Images

SEMANA. Si no es el ciclismo, ¿en qué ve a Nairo?

Rusbel Achagua. “No creo que deje el ciclismo. Él ayuda mucho a los jóvenes deportistas. Llegará el momento que de la élite pase a sus empresas, como directivo, por eso está estudiando y se está preparando también para manejar sus negocios. Seguro también como formador”.

SEMANA. ¿Usted cree que Nairo está vetado?

Rusbel Achagua. “Sabemos que hay un El Movimiento por un ciclismo creíble (MPCC) que Firmaron un acuerdo para vetar a algunos que estén involucrados en consumo de ciertos medicamentos o cuestionados por la UCI. Pero hay otros equipos que tienen cabida para Nairo. Tal vez la UCI también está presionando al que llegue a contratar a Nairo y le van a poner muchas trabas para poder competir en las grandes y por eso los equipos se cohíben en contratarlo. Pero todos saben la calidad de Nairo, que todavía puede dar rendimiento, pero les da también de pronto temor de contratarlo, por eso”.

Rueda de Prensa Nairo Quintana. Bogotá Enero 25 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA. ¿Eso puede pasar porque Nairo se quiso defender y enfrentar una lucha casi científica?

Rusbel Achagua. “Como todos lo dicen, pelear contra la UCI es perder porque tienen ellos el poder y nunca han perdido. Con el solo hecho de Nairo retarlo, creo que pueden tomar esas decisiones”.

SEMANA. Entonces no está tan fácil que siga en las grandes como usted dijo, ¿o seguimos con el sueño amarillo?

Rusbel Achagua. “Lo que pasa es que independiente de esto que vive Nairo, cada día y así se entrene fuertemente, hay desgaste físico, psicológico y también vienen grandes y extraordinarios competidores. Yo sé que Nairo puede dar un poco más y no perder la ilusión, pero esto también es de tener los pies sobre la tierra”.