Exciclista español sale a defender a Nairo Quintana por la “sanción camuflada” en su contra

Desde hace varios días, el mundo del ciclismo ha centrado sus ojos en lo que respecta al futuro del ciclista Nairo Quintana, el cual no la ha pasado nada bien en los últimos meses desde que recibió una drástica sanción por parte de la UCI por el uso de la sustancia tramadol, algo que no está permitido en el deporte pedal.

No obstante, ante los rumores de un posible retiro, el propio Quintana aseguró, en rueda de prensa, que está “en buena forma para seguir” compitiendo, pese “a los acontecimientos de los últimos meses”. “Es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”.

Aunque no tiene equipo en este momento, dijo que es “un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera”. Y para no dejar duda alguna, manifestó que quiere “volver a competir” para ponerse “un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria”.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Bajo este panorama y con un Nairo fortalecido para lo que viene, miles de reacciones se han conocido a su favor luego de la gran polémica con la Unión Ciclista Internacional. El último en salir a defender al Cóndor de Boyacá, fue el aclamado exciclista español Pedro Delgado, más conocido como ‘Perico’.

En charla con el Vbar, de Caracol Radio, el ibérico no se guardó nada y defendió a rajatabla al colombiano, asegurando que el trato que se le ha dado a Nairo ha sido “una vergüenza”.

“Lo que le está pasando a Nairo Quintana lo estoy viendo con muchísima pena. No solo porque Nairo Quintana sea un gran campeón, yo que también he sido ciclista y que vives situaciones difíciles lo que le pasa a Nairo Quintana es que no lo termino de entender desde la temporada pasada”, dijo de entrada el exdeportista.

“Que sufras una sanción camuflada, por decirlo de alguna manera, ya realmente no tiene ninguna sanción, pero la gente del ciclismo parece que le quiere hacer cumplir una sanción que no hay”, agregó.

Nairo Quintana posa para una foto junto a una fanática en Turquía - Foto: Getty Images

Por otro lado, Delgado arremetió al asegurar que es una pena que en el deporte pedal se haga este tipo de cosas y más contra ciclistas como Quintana y hasta el propio Miguel Ángel López, quien también fue expulsado del equipo Astana por ser salpicado por un escándalo de dopaje en el que no tuvo que ver.

“Ninguno de los dos está sancionado y por lo tanto pueden estar en un equipo pero se ve que hay una presión y un entorno que mira para otro lado y no les quiere. Nairo está viviendo una situación realmente dura”, dijo.

Finalmente, el exciclista que tuvo varias victorias en el World Tour en grandes vueltas, aplaudió que Nairo siga compitiendo a pesar de no tener equipo, ya que tiene todo el talante para cumplir con las expectativas de cualquier equipo.

“Yo creo que lo que está haciendo Nairo es lo que debe hacer, tirar para adelante y buscar un equipo Europa que le permita competir en las principales carreras. Él sabe que en Colombia tiene las puertas abiertas pero él hace bien por luchar para estar dónde él quiere estar y para reivindicarse a sí mismo. Quedarse a correr en Colombia está muy bien pero ahora es el momento de luchar ya que él es un auténtico luchador”, dijo.

Nairo Quintana está a la espera de definir su futuro para el 2023 - Foto: Getty Images

Cabe recordar que un día después de la rueda de prensa, el jueves 26 de enero, la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la participación de Nairo Quintana en los Nacionales de Ruta, para ponerle así más emoción a la prueba de fondo.

“Se destaca la confirmación de Nairo Quintana quien hará parte del grupo de 134 ciclistas élite que competirán en Bucaramanga, luego de realizar su inscripción para el evento ante la Federación Colombiana de Ciclismo, en la tarde de este jueves”, se lee en el comunicado oficial.

Además del ciclista boyacense, los Nacionales de Ruta tendrá una nómina de lujo con Egan Bernal, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Daniel Martínez, Iván Ramiro Sosa, Diego Camargo, Brandon Rivera, Einer Rubio, Harold Tejada, Jesús David Peña, Winner Anacona y Dayer Quintana.