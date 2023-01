“En Europa, los colombianos no somos bien vistos”: padre de Nairo Quintana habló del presente de su hijo

Nairo Quintana confirmó que correrá los Campeonatos Nacionales de Ruta en Bucaramanga y estará en la prueba de fondo el domingo 5 de febrero. Mientras se prepara para ello, sigue la incertidumbre de su futuro.

El pedalista anunció que viajará a México y Europa a reunirse con algunos líderes de escuadras para tratar de seguir en el ciclismo élite. Su papá, Luis Quintana, habló con SEMANA del presente de su hijo, los señalamientos que ha enfrentado y aclaró si es verdad o no que quiere que se retire.

SEMANA: ¿cómo toma la decisión de su hijo de seguir luchando por continuar montado en la bicicleta?

Luis Quintana (L. Q.): muy orgullosos y con una ilusión nueva, porque sabíamos muy bien que era una alarma falsa que no tenía cimientos. Pero ya que salió de la boca de él, escucharlo fue muy placentero. Doña Eloísa y mi persona le deseamos los mejores éxitos, que siga adelante con entusiamo y con esa lucha con la que ha practicado su deporte para dejar en alto el país.

SEMANA: ¿Nairo es terco o determinado al seguir en esta lucha? ¿Siempre ha sido así?

L. Q.: siempre ha sido así. Cuando llegan las malas o se cierran las puertas, él se impulsa. Jamás echa pa’ atrás. No hay nada que lo empuje más a seguir adelante que un momento así.

Rueda de Prensa Nairo Quintana. Bogotá Enero 25 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: ¿entonces usted por qué declaró que quería que se retirara?

L. Q.: yo no es que quisiera. No quería. Lo que dije, lo dije como papá. Que si Nairo se retiraba, me hacía un bien en el sentido del sufrimiento. Yo sufro demasiado cuando está en carretera y competencia. Por una parte, siento orgullo por él y el país, pero para nosotros es muy duro. Cuando está en una grande son 24 días de oración, de trasnocho, de espera por una llamada a decir que está bien. Una cosa es tener un momento de felicidad, pero el resto es una angustia grande. Nadie sabe cómo vivimos las competencias. El día a día de un ciclista como él no está escrito y puede cambiar para bien o para mal. Eso la gente no lo ve.

SEMANA: su hijo insiste en su honestidad. Sin embargo, lo siguen cuestionando por lo del tramadol. ¿Qué le diría usted a la gente que lo señala?

L. Q.: yo le digo que no es el primero al que le sucede eso. Hemos conocido gente como James, Miguel Ángel, que en esos países europeos o del exterior no somos bien vistos. Los colombianos somos la piedra en el zapato. Nosotros sí tenemos con qué y por eso es que nos juzgan y señalan.

SEMANA: ¿siente que la UCI ha señalado de más a Nairo?

L. Q.: no puedo decir nada contra la UCI porque ellos fueron quienes lo sancionaron. Pero mi hijo por eso entabló el proceso para sacar su nombre en limpio y para que le devuelvan todo lo que le están quitando.

Miguel Ángel López y Nairo Quintana, ciclistas colombianos. - Foto: Getty Images

SEMANA: cómo papá, ¿qué nos puede contar de este momento que vive Nairo y cómo lo enfrentan en familia?

L. Q.: como lo que somos, grandes personas. Mi hijo es una gran persona, que todo lo que hace en el ciclismo lo hace con cariño, capacidad, es un luchador en todo momento y no se va a rendir.

SEMANA: ¿cree que logre el objetivo de seguir en el ciclismo élite o usted piensa que hay un veto para Nairo?

L. Q.: claro que sí lo logrará. Le han cerrado las puertas en Europa, pero mire que aquí lo aprecian, lo siguen valorando. Tenemos fe. Les quiero decir a todos los colombianos en cualquier rincón, gracias por el cariño. Yo sé que es más la gente que está con él de corazón.