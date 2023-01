Nairo Quintana vuelve a sonreír y les anuncia a sus fans el nuevo contrato que firmó

Si la semana pasada había oscuridad y penumbras para Nairo Quintana, esta, la vida ha vuelto a sonreír. Después de la rueda de prensa en la que desmintió su retiro, el boyacense confirmó que estará en los nacionales de ruta y acompañado de una nueva bicicleta, tras el acuerdo que firmó con la marca BMC, reconocida en el mundo del ciclismo desde 1994.

El Cóndor estrenará ‘caballito de acero’ en Bucaramanga y se mostró bastante contento a través de sus redes sociales. “Como pueden ver le madrugamos al día. Estamos estrenando ‘bici’ para hacer los nacionales. Esta es la ‘bici’ que me va a acompañar”, dijo Nairo enseñando la Teamchine SLR01 de color verde fluorescente.

De acuerdo con el portal de la marca que patrocinará al ganador del Giro y la Vuelta, esta es una bicicleta que le apuesta a la aerodinámica, además de un “importante ahorro de peso, alta rigidez, estética limpia y soportes integrados para montar los dispositivos” habituales en este tipo de corredores.

Nairo estuvo este viernes presente en una de las oficinas de BMC para una sesión de fotos y la entrega de la nueva máquina que lo acompañará para su primera carrera del 2023. “Nairo, gracias por elegirnos, juntos escribiremos un nuevo capítulo”, reza la frase con la que enmarcaron este acuerdo.

Nairo correrá los nacionales con el uniforme de su marca propia - Foto: Instagram @ride_bmc_col

Nairo estuvo usando hasta ahora la bicicleta de marca Canyon que lo acompañó en su paso por el Arkéa-Samsic; sin embargo, la experiencia le permite saltar a otro sponsor, como suele pasarles a los ciclistas que cambian de equipo y se encuentran con alianzas distintas entre los patrocinadores técnicos y las escuadras del World Tour.

La presencia del corredor de 32 años en los nacionales es una gran noticia para el ciclismo del deporte, que reunirá después de mucho tiempo a los mejores nombres para la prueba de fondo élite el próximo domingo 5 de febrero en la capital santandereana.

Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Daniel Martínez, Iván Ramiro Sosa, Diego Camargo, Brandon Rivera, Einer Rubio, Harold Tejada, Jesús David Peña, Winner Anacona y Dayer Quintana son algunos de los nombres confirmados para disputar la carrera emblemática del campeonato, que pone en juego el honor de usar la camiseta tricolor por todo lo que resta del 2023.

Sergio Higuita es el actual campeón nacional de ruta - Foto: Getty Images

Con la primera competencia oficial, Nairo puede tachar uno de los objetivos que se propuso este año: volverse a poner un dorsal, subirse a la bicicleta y competir en una carrera con ciclistas del más alto nivel, esta vez todos colombianos. “Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, dijo en la rueda de prensa del pasado miércoles.

Luego de los nacionales viene un viaje a Europa para sentarse a negociar con los equipos y solucionar el presunto veto que tiene por la descalificación del Tour. “Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mí hasta la meta, quiero esto, lo necesito porque la competencia está en mí”, agregó en su discurso.

“Soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando les recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio”, agregó.