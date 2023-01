“Pensé en mis niños, no han sido días fáciles”: las nostálgicas palabras de ‘Supermán’ tras ganar en la Vuelta San Juan

El colombiano Miguel Ángel ‘Superman’ López, del Team Medellín, se impuso este viernes en la quinta etapa de la Vuelta a San Juan (Argentina) y pasó a liderar la clasificación general de la competencia. López, de 28 años, ganó un tramo decisivo que se realizó entre Plaza de Chimbas y Alto del Colorado, en un segmento de montaña en ascenso, desde los 642 m de la salida hasta llegar a una altura de 2.623 m en El Colorado, con un recorrido total de 173,7 kilómetros en un tiempo de 4 horas, 7 minutos y 10 segundos.

Detrás se ubicó el italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), a 30 segundos de López, mientras que el colombiano Sergio Higuita (Bora Hansgrohe) completó el podio. Por su parte, otro de los que tuvo una brillante actuación fue Egan Bernal, corredor del Ineos que llegó cuarto.

Miguel Ángel López, ganador de la quinta etapa en la Vuelta a San Juan. - Foto: Getty Images

‘Supermán’ voló

A diferencia de lo sucedido en las jornadas anteriores, el quinto tramo, convertido en la “etapa reina” de esta Vuelta a San Juan, contó con un clima más fresco y con bastante viento. Y en la montaña sanjuanina apareció López, que cosechó la 23.ª victoria de su carrera y la primera desde abril del año pasado.

A unos 100 kilómetros de la meta, el italiano Manuele Tarozzi (Green Project Bardiani) se desprendió del pelotón seguido por los argentinos Laureano Rosas, Leandro Messineo y Gerardo Tivani (Selección Argentina) y el panameño Christofer Jurado, en una escapada en la que Tarozzi llegó a tener una diferencia superior a los 6 minutos, pero fue neutralizado a unos ocho kilómetros de la meta.

Evenepoel intentó desprenderse del resto, y fue a la caza de Tarozzi y Messineo, pero no consiguió tomar buena distancia y los escarabajos colombianos lo superaron claramente, en un grupo liderado por Miguel López. ‘Superman’ tomó ritmo en velocidad y se hizo inalcanzable para los demás, incluidos sus compatriotas.

Los cafeteros volvieron a ratificar su excelente andar en montaña, con un ataque masivo que les permite ahora tener a seis corredores entre los siete primeros de la clasificación general. En tanto, el campeón defensor Remco Evenepoel finalizó en la séptima plaza, a 1:09 de López.

Fernando Gaviria ha sumado dos top 5 en la Vuelta a San Juan 2023. - Foto: Getty Images

Días complicados

“Han pasado muchas cosas, pensé en la familia, mis niños, mi mujer. Pasamos por momentos difíciles y aquí estamos. La familia me ha motivado, el equipo me dio mucha moral, fue muy importante porque yo no me encontraba del todo bien”, expresó ‘Superman’ acerca de su triunfo en la montaña sanjuanina.

“Esto lo hago de corazón, con ganas. Yo estoy muy agradecido al Team Medellín, me han ayudado a disfrutar, a pasarla bien. Pasé un fin de año horrible, y este equipo me dio el enfoque para seguir”, agregó el vencedor.

López estuvo hasta el año pasado en el Team Astana, del World Tour, pero el equipo kazajo le rescindió contrato en medio de una investigación abierta por una presunta distribución de medicamentos prohibidos para los atletas, entre los que figuraba el nombre del colombiano.

La acción de la Vuelta a San Juan continuará el sábado por la tarde con la sexta y penúltima etapa, que se realizará con partida y llegada en el velódromo Vicente Chancay, con un recorrido de 144,9 km.

Miguel Ángel López en la quinta etapa de la Vuelta a San Juan. - Foto: Getty Images

Clasificación general

1. Miguel Ángel López (COL/Medellín-EPM) - 4:07:40

2. Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers), a 0:30

3. Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe), a 0:44

4. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers), a 0:50

5. Einer Augusto Rubio (COL/Movistar), a 0:50

6. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers), a 1:01

7. César Nicolás Paredes (COL/SEP San Juan), a 1:19

8. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step), a 1:19

9. Kevin Vermaerke (USA/DSM), a 1:30

10. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech), a 1:41