Falcao García en Millonarios; destapan dura condición para que se extienda su contrato

Palabras de Falcao en una entrevista

“Millonarios es el amor de la niñez y River fue el equipo que me dio todo, prácticamente. Me formó como deportista, me terminó de formar como hombre, así que estaré muy agradecido a River. Equipos grandes, con un estilo muy marcado, así que los llevo en el corazón. (¿Con cuál se queda?) Es difícil, es como decidir entre papá y mamá”, expresó Falcao Win Sports .

Su núcleo familiar: “Mi tesoro, lo más importante en mi vida. Creo que he sido muy bendecido con la esposa y con los hijos que tengo y es lo más importante, lo que me mueve y es lo que me anima y me impulsa en estos momentos”.