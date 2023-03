Falcao García felicitó a la Selección Colombia de Fútbol playa y les puso presión

La Selección Colombia Masculina de Fútbol Playa, dirigida por Santiago Alzate, logró el objetivo y se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2023, tras vencer a Paraguay por 7 a 5.

La Tricolor cerró su participación en la Copa América de la modalidad, ocupando el tercer puesto del certamen y logrando de esta manera el último cupo de Sudamérica para el Mundial.

Selección Colombia de Fútbol playa logró su paso al Mundial de este deporte. - Foto: Federación colombiana de fútbol

El equipo nacional había clasificado primero de su grupo B a las semifinales con nueve unidades, producto de tres victorias en cuatro juegos disputados. Posteriormente, cayó con Argentina y finalmente derrotó a Paraguay para ocupar el tercer lugar.

Este logro se suma al conseguido por tres Selecciones Colombia femenina. La sub 17, la sub 20 y la de mayores que lograron cupo a las citas orbitales en India, Costa Rica y Australia, respectivamente, además de la sub 20 masculina que irá a Indonesia.

La Selección Colombia Sub-20 se despidió del estadio El Campín con una victoria ante Venezuela. Foto: Twitter @FCFSelecciónColombia - Foto: Foto: Twitter @FCFSelecciónColombia

Por darle semejante alegría al país, desde la concentración de la Selección Colombia de mayores, un hombre que nunca falla en reconocer las buenas nuevas del deporte se pronunció.

Radamel Falcao García, desde territorio asiático y pensando en Corea del Sur, entrenó con sus compañeros en la primera unidad de ejercicios físicos e hizo una pausa para agradecer a los jugadores de fútbol playa y al cuerpo técnico por lograr el objetivo.

Falcao García busca en la Selección Colombia recobrar la confianza perdida en España. - Foto: @FCFSeleccionCol

🎥 ¡𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬! 🏝️@FALCAO y @daosanchez26 felicitaron a nuestra Selección Colombia de Fútbol Playa por la histórica clasificación a su primera Copa Mundial de la FIFA. #TodosSomosColombia 🇨🇴⚽️ pic.twitter.com/Wf9EIRubxW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 21, 2023

El Tigre de la Selección reconoció el gran trabajo de los dirigidos por Santiago Alzate y les puso un poco de presión.

“Felicitaciones amigos de la Selección Colombia de fútbol playa por clasificarse por primera vez al mundial. Espero que lo disfruten mucho y nos representen como lo han venido haciendo”, comentó Falcao.

Como él, Dávinson Sánchez, defensa de Colombia, tomó el micrófono y dedicó unas palabras a los nuevos clasificados de la Copa Mundial de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2023.

“Hola chicos, un gran abrazo y grandes felicitaciones por ese paso al Mundial. Disfruten mucho su estadía y abrazo muy grande. Representen de la mejor manera a Colombia. ¡La buena!”, dijo el jugador del Tottenham Hotspur.

Selección Colombia, con Falcao, realizó la primera práctica para los amistosos ante Corea y Japón

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo tendrá dos partidos amistosos en Asia ante rivales de peso que estuvieron clasificados al último Mundial de Qatar 2022 y que le significarán un gran reto para mantener el invicto que se trae desde el año anterior.

Los juegos programados para el viernes 24 y martes 28 de marzo, respectivamente, serán ante Corea del Sur y Japón. Sabiendo que faltan menos de cinco días para el primer compromiso, de a poco ya se van uniendo los jugadores citados para realizar los entrenamientos correspondientes, ultimar detalles y, posteriormente, aceitar la idea en busca del triunfo ante los coreanos.

Néstor Lorenzo se prepara para su tercer partido al frente de la Tricolor - Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Mientras el grupo se completa, la delegación recibió una visita por parte de la Embajada de Colombia en Corea y se realizó una actividad de intercambio cultural liderada por la Asociación de Cultura Coreana.

Jugadores y cuerpo técnico tuvieron la oportunidad de conocer el hanbok (한복), el vestido tradicional coreano que se usa para ocasiones y ceremonias especiales como bodas, el Año Nuevo Lunar (설날, Seollal), ritos ancestrales como elChuseok (추석, el Día de Acción de Gracias coreano) y el primer cumpleaños de un niño, llamado doljanchi (돌잔치), según informó la Federación colombiana de fútbol en sus canales oficiales.