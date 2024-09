Falcao hizo dolorosa confesión sobre duro momento que vivió en la Selección Colombia

“Yo había vivido esa situación ocho años atrás, tenía esa experiencia de lo que iba a vivir. Es un proceso de recuperación, es volver a aprender a caminar. Fue muy duro no poder ir al Mundial ”, expresó el exjugador del Atlético de Madrid de España, en palabras recogidas por As Colombia .

Federico Gutiérrez anuncia drásticas sanciones tras disturbios en el partido de Nacional vs Junior

Más palabras de Falcao

Desmanes en el Atanasio. “Es un hecho lamentable, nos pone muy tristes. Esto lo único que hace es que las familias se alejen de los estadios y que los niños no puedan disfrutar de un espectáculo tan lindo como el fútbol. Terminan pagando los hinchas que se saben comportar dentro de un estadio y también los clubes”.

Estar en Millonarios. “Me he sentido espectacular, tenemos un grupo de trabajo y humano impresionante. Me falta conocerlos más, romper el hielo, cada vez interactuamos más, les voy sacando cositas, historias, me hacen reír. Estoy disfrutando mucho en este plantel”.